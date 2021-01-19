И сразу лирическое отступление. Как же хорошо, что зимушка-зима всё-таки пришла. Студеная. Настоящая. Скрипучая. Леденящая. Дети, засидевшиеся на дистанционном обучении, похватали ледянки. Деревья в парках напоминают сказочные декорации. Воздух как будто очистился после крайне тяжелого 2020 года.При этом морозец не такой уж детский. Минус двадцать градусов в Москве при ветре десять метров в секунду ощущаются как минус тридцать. Если не больше. А потому, как говорят на уроках ОБЖ, нужно одеваться теплее и быть осторожным.Особенно тяжко в эту пору приходится бездомным людям, коих в столице, по данным некоммерческих организаций, более 50 тысяч. Традиционные пункты дислокации - железнодорожные вокзалы, электрички, метро, храмы. Но есть и другие варианты. Официальные. Откуда дядя полицейский не выгонит. Даже если у тебя нет паспорта.Воспользоваться пунктом обогрева может любой желающий, даже если у вас в Москве есть десять своих квартир. Но всё же чаще всего в гости заглядывают бродяги, которых выгоняют из метро и не пускают в кафе с торговыми центрами.Один из таких микроавтобусов с табличкой «социальный патруль» стоит рядом с Курским вокзалом. Дыша в побелевшие кулаки, я постучал. После чего ко мне вышел социальный работник и, бегло осмотрев меня, явно опешил. Несмотря на холостяцкую цыганскую жизнь, на бомжа я все-таки не похож.- Мне бы это... погреться…Сдвижная дверь отворилась и я, сгорбившись, пробрался в салон. Сразу пахнуло бомжатскими ароматами, которые, как в душных электричках, наслаиваются друг на друга, ведут невидимую непрекращающуюся борьбу и неподготовленного человека часто шокируют. Но уже через пять минут к этому амбре привыкаешь и, порозовев, жаждешь общения.Вместе со мной в пункте обогрева оказались два бездомных мужичка под шестьдесят. Трезвые. Хмурые. Без документов.Один сразу с порога заявил, что он бродяга по жизни и ушел в себя. Возможно, решив, что я из полиции. А второй посоветовал съездить в службу помощи «Ангар спасения», где меня могли бы нормально одеть.- Вот я, - говорит, - дубленку бесплатно урвал. Еще когда тепло было. И не прогадал. Вон, какая зима холодная.Я заметил, что мой собеседник на бомжа отнюдь не похож. Всё больше на провинциального пенсионера. Шерстяные (наверное, ещё советские) брюки. Колючий зелёный свитер. Зимняя кепка из кожзама. И всё чистое.- Я стараюсь не уподобляться животному, - ответил тот, слегка смутившись. - В Москве полно мест, где тебя и накормят, и искупают, и спать положат.Главное, не пить. Ну или хотя бы не злоупотреблять. Потому что в такой мороз водка как барабан револьвера, наполовину заполненный патронами.Мне дали заполнить анкету, в которой я указал фамилию, имя, отчество, гражданство, состав семьи, условия проживания и так далее. Затем получил персональный паёк. А именно. Лапшу с тушеной курицей и луком (нужно залить кипятком). Картофельное пюре с гренками (тоже быстрого приготовления). Маленькую пачечку «Сормовского» печенья. И чайный пакетик с сахаром. Разумеется, бесплатно. Там же можно разбогатеть кипятком.Больше всего гостей бывает вечером и ночью, когда метро закрывается, а мороз наоборот крепчает. Зимой, кстати, в такие автобусы-накопители принимают даже пьяных.Из разговоров с бомжами я понял, что работать они не любят. Хотя возможность есть. Существуют специальные рабочие дома, в которых помогают восстановить документы, выделяют койко-место, предлагают заработать (хотя бы на билет домой). По сути, это смирительные дома, которые были утверждены еще Петром Первым для того, чтобы заставить бродяг работать. Только в наше время, конечно, никто работать не заставит - и по-современному это не смирительный дом, а центр социальной адаптации.- Там впахивать надо часов десять-двенадцать, - рассказали мужики. - А платят пятьсот рублей за смену. Всего…Согласен. Куда проще прийти в такой пункт обогрева, поесть бесплатно, вздремнуть и отправиться дальше по своим делам. Если что-то болит, заглянуть в отделение медпомощи им. Глинки в Нижнем Сусальном переулке (другие полезные адреса см. ниже).А я тем временем согрелся, разомлел. И даже чуть не уснул. После мороза такая пахучая парилка действует как снотворное.- За Ярославским вокзалом (около пункта оказания срочной социальной помощи);- Курский вокзал (внутри трамвайного круга - недалеко от выхода из станции метро «Чкаловская»);- Павелецкий вокзал (ул. Дубининская, д. 2);- Киевский вокзал (Бережковская набережная, д. 14);- Белорусский вокзал (Грузинский вал, д. 11).Время работы - с 11.00 до 18.00 и с 21.00 до 6.00.Горячие линии «Социального патруля»: +7 (495) 720-15-08 и +7 (499) 357-01-80 (круглосуточно).- ул. Иловайская, 22, ст. м. «Братиславская») (автобус - по понедельникам с 13.00 до 14.00);- ул. Фрязевская, 8, ст. м. «Новогиреево» (автобус - по вторникам с 13.30 до 14.30);- Верхний Сыромятнический сквер, ст. м. «Курская» (автобус - по средам с 13.00 до 17.00);- ул. Дубининская, 9/3 стр. 1, ст. м. «Павелецкая» (автобус - по четвергам с 13.00 до 14.00);- ул. Каспийская, 26, ст. м. «Царицыно» (автобус - по пятницам с 15.30 до 17.00);- ул. Кожевническая, 6, ст. м. «Павелецкая» (за автобусной остановкой - по пятницам и воскресеньям с 20.00 до 21.30);- Успенский переулок, 4, ст. м. «Тверская» (Храм Успения Пресвятой Богородицы в Путинках - ежедневно с 15.00).- ул. Ижорская, 21, ст. м. «Селигерская» (дезстанция №2 - с понедельника по пятницу с 9.00 до 16.00 и в субботу с 9.00 до 13.00);- Нижний Сусальный переулок, 4а, ст. м. «Курская» (дезстанция №4 - с понедельника по пятницу с 8.00 до 18.00 и в субботу с 8.00 до 17.00);- ул. Николоямская, 55, ст. м. «Курская» (служба помощи «Ангар спасения» - каждый день с 10.00 до 17.00).- Нижний Сусальный переулок, 4а, ст. м. «Курская» (отделение оказания медпомощи лицам без определенного места жительства и занятий ГКУ ЦСА им. Е. Глинки - с понедельника по пятницу с 9.00 до 16.30);- ул. Пятницкая, 17/4 стр. 1, ст. м. «Новокузнецкая» («Справедливая помощь Доктора Лизы» - в понедельник, вторник, четверг, пятницу с 12.00 до 16.00);- ул. Краснопрудная, 3/5, стр. 3, ст. м. «Комсомольская» (Центр культурных, социальных и благотворительных проектов «Дом друзей» - по четвергам с 19.30 до 20.30).- ул. Николоямская, 55, ст. м. «Курская» (служба помощи «Ангар спасения» - с понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00);- Яковоапостольский переулок, 6 стр. 1, ст. м. «Курская» (Храм святого Апостола Иакова Заведеева - в среду и четверг с 10.00 до 17.00);- ул. Пятницкая, 17/4 стр. 1, ст. м. «Новокузнецкая» («Справедливая помощь Доктора Лизы» - в понедельник, вторник, четверг, пятницу с 12.00 до 14.00).