Днем 19 января в Химках с балкона выпали две школьницы. Девочки учатся в шестом классе местной школы. После уроков они отправились на прогулку, зашли в многоэтажку на улице 1-я Лесная неподалеку от парка Подрезково. Подруги вышли на общий балкон, который соединяет лестничные марши.— Приехала реанимация, полиция. Люди в форме до сих пор ходят по двору, ищут свидетелей, — сообщили kp.ru очевидцы трагедии.Информацию подтверждают в прокуратуре Московской области. Там сейчас идет проверка инцидента. Делом же будет заниматься Следственный комитет.— Две малолетние девочки упали с высоты на козырек подъезда жилого дома. Одна скончалась до приезда скорой помощи, второй ребенок доставлен в медицинское учреждение, — сообщили в пресс-службе ведомства.На место выехал прокурор Химок Денис Андреев. Предварительная версия трагедии — несчастный случай. Школьницы баловались и забирались на стулья, которые жильцы вынесли на балкон, чтобы сделать там курилку.В СК уточнили, что погибшей девочке было 13 лет, а выжившей — 12.— На место происшествия незамедлительно выехала следственная группа. На месте происшествия работают следователи, выясняются все обстоятельства и причины произошедшего, — сообщила kp.ru старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.