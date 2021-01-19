После окончания новогодних каникул ситуация с коронавирусом в Москве позитивная. В столице фиксируют снижение заболеваемости по всем направлениям. Выявляемых случаев стало на 30% меньше, чем было до праздников. Об этом рассказал мэр города Сергей Собянин 19 января. По видеоконференцсвязи прошло совещание Президиума Координационного совета при Правительстве по борьбе с Covid-19.— Госпитализация снизилась на 18% — это очень важный фактор, который позволяет разгрузить коечную сеть. Сегодня количество свободных коек составляет около 40%. Мощный запас, чтобы мы себя чувствовали уверенно ближайшие недели и месяцы, — сообщил мэр Москвы.Глава города напомнил, что с понедельника снята часть ограничения. В школы вернулись ученики старших классов. Учебные заведения работают в обычном режиме с поправкой на соблюдение санитарных требований.Однако вопреки позитивной динамике, ликовать пока рано.— Нам нужно, во-первых, соблюдать установленные требования. Во-вторых, мониторить ситуацию в ежедневном режиме: смотреть, как она будет развиваться дальше. Дай бог, чтобы она развилась позитивно. как и сейчас. На этой неделе мы точно поймем, в какую сторону идем.Сергей Собянин доложил о выполнении поручения президента о начале массовой вакцинации. В Москве развернуты 100 стационарных пунктов, где можно сделать прививку. Также открыты выездные geyrns — около 20 штук. Например, в театрах и магазинах.— В настоящее время привилось около 200 тысяч человек. Вчера был побит рекорд по количеству записи на вакцинацию в течение суток — 25 тысяч. Это говорит о том, что граждане все больше проявляют активность по вакцинации от ковида. Чтобы победить ковид, нужно создать популяционный иммунитет. Вакцинация играет далеко не последнюю роль в этом направлении.Мэр отметил, что повышенное внимание будет по-прежнему к пациентам из группы риска: пожилые и люди с хроническими заболеваниями. Среди привитых к настоящему моменту, около половины — старше 60 лет.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПрививать москвичей от коронавируса будут даже в торговых центрахПомимо 100 прививочных пунктов, действующих в поликлиниках, точки вакцинации появятся и в крупных торговых центрах. Прививать желающих бесплатно будут выездные бригады врачей городских поликлиник. Нужно лишь иметь при себе паспорт и полис ОМС. (подробности)