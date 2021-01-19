В Хорошево-Мневниках планируют построить крытый центр для занятий серфингом, площадью 50 тысяч квадратных метров. Открытие состоится в 2023 году.- В бассейне размером с пять футбольных полей будут двухметровые волны, песчаный пляж, пальмы и яркий свет, - рассказали в мэрии Москвы.Одновременно в бассейне смогут кататься до 80 человек – у каждого будет своя волна благодаря специальному генератору. Волны будут подниматься до двух метров – так называемая искусственная океаническая волна. Сюда смогут приходить продвинутые серферы, новички и даже дети от пяти лет.Серфинг-парк будет крытым, а это означает, что кататься на волнах можно будет круглый год – как в теплых странах.- Строительство подобных центров - это важный шаг на пути популяризации здорового образа жизни среди москвичей, - считает депутат Мосгордумы Мария Киселева.Сама Мария Киселева, как опытная спортсменка, говорит, что серфингом многие занимаются исключительно на море, во время отпуска стремятся стать на доску. Но любой спорт требует постоянных тренировок. Поэтому теперь на курорты можно будет ехать подготовленными.Строительство серфинг-парка запланировано в рамках создания современной спортивной инфраструктуры в Мневниковской пойме, реконструкцию которой одобрили еще в 2014 году. В планах на территории спортивного кластера также строительство ледовой арены «ЦСКА» - площадь объекта будет около 100 тысяч квадратных метров. Рядом построят общественно-деловой центр, жилые дома. При этом все зеленые зоны будут сохранены. Таким образом, в столице будет три благоустроенные территории - Мневниковский парк, Крылатское и Филевский парк. Между собой они будут соединены пешеходными и велосипедными дорожками.