- Я виноват, избивал мальчишку. Но прошу меня простить, - таким было последнее слово Мурата Шханукова, обвиняемого в истязании пасынка.Во вторник, 19 января, в наделавшем немало шума уголовном деле точку поставил суд. Напомним, скандал случился в январе 2020-го года. Тогда в социальных сетях появилось видео, на котором бородатый мужчина бьет и заставляет приседать пятилетнего мальчишку. Первыми тирана опознали коллеги, которые не поленились позвонить в полицию. Спустя сутки работавшего грузчиком в «Ашане» 38-летнего Мурата, задержали. Позже выяснилось, что пасынка, он избивал регулярно.В первые же часы после ареста защищать мужа принялась супруга, уверявшая, что он прекрасный отец. Сам Мурат вину признал, но заявил, что во всем виновата сестра жены, которая записала провокационный видеоролик и выложила в социальную сеть. По его словам, женщина пыталась стать его второй женой, а когда не получилось, обиделась. Но, похоже, эту версию Мурат лишь выдумал. Во всяком случае, в суде она никаких подтверждений не нашла.А вот улик против грузчика было предостаточно.- Приговором суда Мурату Шханукову назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, - сообщила «КП» Юлия Иванова, старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Москве.