Вакцинация от коронавируса в «Геликон-Опере»: прием желающих привиться начинается с 20 января

Москвичей приглашают на прививки в "Геликон-оперу" Фото: Михаил ФРОЛОВ

Мобильный пункт вакцинации от коронавируса открыли 20 января в музыкальном театре «Геликон-Опера» на Большой Никитской улице. В первый день работы желающих сделать прививку не так много, как это было в ГУМе. В основном пришли пенсионеры и артисты театра.

- Так необычно было прийти в любимый театр, но не в вечернее время на оперу, а днем на прививку. Мы здесь рядом живем, нам сюда с супругой было ближе и идти, чем в поликлинику, - говорит Олег Николаевич, 67 лет. - И запись не нужна на три недели вперед, - добавляет Анна Ивановна. - Никакой очереди не было - человек 7-8 перед нами. Мобильный пункт вакцинации в театре появился при поддержке правительства Москвы. В середине января руководство выступило с инициативой создания в театре мобильного пункта вакцинации населения от коронавируса.

Можно прийти в любимый театр, но не в вечернее время на оперу, а днем на прививку. Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Наше здание исторически связано с медициной - в советское время здесь был Центральный дом медицинского сотрудника, во время Великой Отечественной войны - госпиталь, и даже во время Первой мировой войны здесь тоже расположили госпиталь, - рассказывает Дмитрий Бертман, художественный руководитель московского музыкального театра «Геликон-Опера».

В сжатые сроки необходимое медицинское оборудование для приема пациентов и обеспечения процесса было доставлено в театр. Кабинет для вакцинации начал прием желающих с 20 января.

Сначала человек заполняет анкету о состоянии здоровья, после чего проходит медосмотр. Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Мы знаем опыт Великобритании, когда даже на бензозаправках можно сделать прививку. Сейчас задача скорее всех привить. Я получил вакцину 2,5 месяца назад, а моя мама, которой далеко за 65+, участвовала в эксперименте и она привилась и у нее много антител - я теперь спокоен, что она может ходить спокойно гулять. Мои коллеги тоже стали прививаться и ни у кого не было температуры, все хорошо прошло. Но были вопросы: "Где привиться?" В больницах нет мест. И мы предложили оборудовать у себя в театре мобильный пункт, - рассказывает Дмитрий Бертман, художественный руководитель московского музыкального театра «Геликон-Опера».

Кабинет расположили на первом этаже парадного фойе. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Кабинет расположили на первом этаже парадного фойе. Сначала человек заполняет анкету о состоянии здоровья, после чего проходит медосмотр. Прививку здесь делают врачи из Городской поликлиникой №3.

- Не больно. Сделали укол в руку. Я пришел сюда, потому что у меня нет полиса ОМС, я сам из Балашихи, был три дня в гостях и решил попробовать сделать прививку в мобильном пункте - попросили только паспорт, - рассказал Андрей, 35 лет.

- А вы знаете, что для введение второго компонента вакцины нужно приходить именно в этот мобильный пункт вакцинации – ориентировочно через 21 день? - спрашиваю.

- Да, врач уже назначил дату - приеду.

Прививку здесь делают врачи из Городской поликлиникой №3. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Оперные театры во всем мире закрыты, а московские продолжают жить, хоть и с заполняемостью зала на 25%. Именно поэтому в театре «Геликон-Опера» составили график, когда могут прийти на прививку артисты (из любых театров), когда обычные москвичи, а когда зрители на спектакли.

- В настоящее время многие люди отказываются от вакцинации в медицинских учреждениях из-за повышенной психологической тревожности, но, чем больше жителей нашего города, среди которых также и наши зрители, сделают прививку в удобных для них условиях, тем быстрее мы вернемся к полноценной жизни. И искусство продолжит жить - это так важно, - рассказали в пресс-службе театра.

В первый день работы желающих сделать прививку не так много Фото: Михаил ФРОЛОВ

Как будет работать мобильный пункт вакцинации в «Геликон-опере» с 20 по 24 января:

- с 10.00 до 13.00 - сотрудники московских театров,

- 13.00 – 13.30 - технологический перерыв,

с 13.00 до 17.00 - все желающие,

- 17.00 – 17.30 - технологический перерыв,

- с 17.30 до 21.00 - в дни спектаклей - зрители театра «Геликон-опера» (вход по билетам). Если в афише спектакля нет - все желающие.

После 24 января мобильный пункт вакцинации продолжит принимать пациентов – актуальный график работы появится на сайте театра.

Дмитрий Бертман, художественный руководитель московского музыкального театра «Геликон-Опера», рассказал, что здание театра связано с медициной. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Что нужно для вакцинации?

- проводится бесплатно,

- без предварительной записи,

- необходимо иметь паспорт и полис ОМС (при наличии),

- заполнить анкету (указать данные о заболеваниях),

- подписать добровольное согласие,

- процедура займет около 40 минут.

Где еще открылись мобильные пункты вакцинации?

В торговых центрах «Океания», «Город», «ГУМ», «Л-153», «Саларис», Columbus, «Калейдоскоп», во флагманском центре «Мои документы» в торговом центре «Афимолл Сити» и фудмолле «Депо» (полный график работы смотрите по ссылке). Все они будут работать с 10.00 до 21.00. Врачи говорят, что для прививки нужно около 40 минут.