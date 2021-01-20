Сергей Собянин: Моему папе 95 лет, он тоже привился и замечательно чувствует себя

Сергей Собянин посетил мобильный пункт вакцинации, расположенный в театре «Геликон-Опера» Фото: Михаил ФРОЛОВ

В столице с 20 января заработали мобильные пункты вакцинации. Один из них, в музыкальном театре «Геликон-Опера», посетил мэр Москвы Сергей Собянин.

- Россия, Москва и весь мир натерпелись от коронавируса, который нанес существенные удары по социальному самочувствию, по здоровью граждан, по экономике. Чем раньше мы победим его, тем лучше будет для всех. Все ждут этот момент. Но одно дело ждать, а другое - делать шаги. Мы развернули более 100 пунктов для вакцинации в поликлиниках и москвичи активно приходят. В борьбу включились и коммерческие организации - торговые центры, даже «Геликон-Опера» проявила инициативу - это важно, потому что сегодня среди пострадавших и сфера культуры, кинотеатры, театры. И когда сами театры вносят посильный вклад в борьбу - это гражданский мужественный поступок, - сказал Сергей Собянин.

Один из пунктов вакцинации, в музыкальном театре «Геликон-Опера», посетил мэр Москвы Сергей Собянин. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Мобильный пункт вакцинации в театре появился после инициативы руководства.

- Когда я сделал прививку, то многие коллеги спрашивали: "Как и где сделать?" Мы открыли мобильный пункт, куда смогут прийти не только наши сотрудники, но и артисты из других московских театров (так договорились с руководителями), - сказал Дмитрий Бертман, художественный руководитель московского музыкального театра «Геликон-Опера».

Как рассказал художественный руководитель московского музыкального театра «Геликон-Опера» Дмитрий Бертман, здание всегда исторически было связано с медициной - в военные годы здание трансформировали под госпиталь. Сделать кабинет для прививки в театре удалось в короткие сроки - сюда привезли санитайзеры, холодильное медицинское оборудование.

В первый день работы мобильного пункта желающих сделать прививку было не так много Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Наши иностранные коллеги восторгаются, что у нас работают театры, пусть и с заполняемостью 25%, но это важно, что музыканты и артисты заняты творческим процессом. Ровно неделю назад я предложил сделать здесь пункт для прививки и вот люди уже приходят делать прививки. Я и сам сделал прививку следом за вами, Сергей Семенович. И мама моя сделала, - сказал Дмитрий Бертман.

- Маме вашей сколько лет? - уточнил Сергей Собянин.

- 81. Не было температуры, сейчас уже антитела - 17 000.

- Моему папе 95 лет, он тоже привился и замечательно чувствует себя.

В первый день работы мобильного пункта желающих сделать прививку было не так много, как это было в ГУМе. В основном пришли пенсионеры и артисты театра. Кабинет находится на первом этаже парадного фойе. Прививку здесь сделают врачи из Городской поликлиникой №3.

Мобильный пункт вакцинации в театре появился после инициативы руководства. Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Накануне жители ближайших домов получили смс о возможности сделать прививку в театре, - сказал Дмитрий Бертман.

Инициативу о создании мобильных пунктов поддержали коллеги из других театров, в ближайшее время они могут появиться в театре Табакова и в музее Пушкина.

Прививку здесь сделают врачи из Городской поликлиникой №3. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Как будет работать мобильный пункт вакцинации в «Геликон-опере» с 20 по 24 января:

- с 10.00 до 13.00 - сотрудники московских театров,

- 13.00 – 13.30 - технологический перерыв,

с 13.00 до 17.00 - все желающие,

- 17.00 – 17.30 - технологический перерыв,

- с 17.30 до 21.00 - в дни спектаклей - зрители театра «Геликон-опера» (вход по билетам). Если в афише спектакля нет - все желающие.

После 24 января мобильный пункт вакцинации продолжит принимать пациентов – актуальный график работы появится на сайте театра.