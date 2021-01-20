В ДТП в Москве погиб брат фотомодели Натальи Булычевой

Наталья Булычева с братом Иваном. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

О гибели своего брата в результате крупного ДТП в своем аккаунте в Instagram рассказала модель, а в прошлом гимнастка Наталья Булычева.

Трагедия произошла на Красноказарменной улице в Юго-Восточном округе Москвы. По словам очевидцев, Ивана Булычева и еще двух человек сбил автомобиль Skoda Octavia в тот момент, когда они выходили из трамвая. Все трое получили серьезные травмы. Иван позднее скончался, а выжившие молодой человек и девушка оказались в больнице.

Как сообщили очевидцы происшествия, тело Булычева при ударе откинуло на 20 метров. По оценкам автоэкспертов, Skoda двигалась со скоростью 85-90 км/ч и не тормозила. За рулем Skoda был 27-летний Денис Журавлев. В настоящий момент продолжается экспертиза на наличие наркотиков в его организме в момент ДТП. В день аварии на его автомобиль было зарегистрировано два штрафа за превышение скорости.

По словам Натальи Булычевой, на следующий день ее семье «позвонил следователь и спросил, может ли он дать наши контакты родственникам водителя для решения вопросов и компенсации».

– «Какая компенсация, о чем они?! Пусть преступник понесёт заслуженное наказание!», - написала в своем аккаунте в Instagram Булычева.

Журавлеву грозят принудительные работы до 4 лет либо лишение свободы на срок до 5 лет.

Наталья Булычева – в прошлом мастер спорта России международного класса по художественной гимнастике, призер чемпионата России. В 2014 г завершила спортивную карьеру и ушла в модельный бизнес. Принимала участие в показах у таких дизайнеров и домов моды, как Elie Saab, Les Copains, Hermes, Trussardi Jeans и др.