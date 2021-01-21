Собянин: "В этом году снимем все ограничения, и Москва вернется к нормальной жизни"

Сергей Собянин принял участие в расширенном заседании коллегии ГУ МВД России по Москве Фото: Иван ВИСЛОВ

Сегодня, 21 января, мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в расширенном заседании коллегии ГУ МВД России по Москве. На нем подвели итоги работы столичной полиции за прошлый год и обсудили планы на 2021-й.

"Я надеюсь, что в этом году мы, в конце концов, снимем все ограничения, и Москва вернется к нормальной жизни, когда будут проводиться массовые мероприятия, фестивали, праздники, - заявил Сергей Собянин. - Это, конечно, приятно. Но это ещё и дополнительная работа для полиции".

Мэр напомнил, что в 2021 году пройдут выборы депутатов Госдумы.

"Как правило, в такое время возрастает нагрузка на правоохранительные органы для того, чтобы обеспечивать правопорядок, четкое соблюдение законов", - отметил Собянин.

Глава города поблагодарил сотрудников полиции за работу в дни пандемии.

"Вы помните, какой был массовый вброс информации о том, что в пандемию мы столкнемся с разгулом преступности, грабежей, опасных преступлений, - сказал Собянин. - И на то были свои основания в силу того, что весной мы наблюдали значительное увеличение и безработицы, и падение доходов многих граждан. Но, тем не менее, во многом благодаря усилиям правоохранительных органов Главного управления внутренних дел, нам удалось не только удержать преступность, но и значительно ее снизить. У нас на четверть и более снизились такие преступления, как убийства, грабежи, разбои, и это все случилось, конечно, не само по себе, а благодаря самоотверженной работе правоохранительных органов".

На заседании Сергей Собянин вручил награды города отличившимся сотрудникам столичной полиции – за вклад в обеспечение охраны общественного порядка и безопасности в Москве. Мэр также передал Главному управлению МВД России по Москве 10 новых легковых автомобилей для дорожно-патрульной службы.

ЦИФРЫ

В 2020 году на дорогах Москвы стало меньше:

- погибших в авариях - на 17% по сравнению с 2019 годом (- 73 человека);

- раненых - на 17% (- 1 779 человек);

- аварий с пострадавшими – на 15% (- 1 357 ДТП).

По сравнению с 2010 годом количество погибших в дорожных ЧП снизилось на 52% (- 393 человека). За последнее десятилетие снижение аварийности на столичных дорогах позволило сохранить 2,5 тысячи жизней.