В квартирах москвичей из-за холодов заводятся клещи Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительница Москвы Ксения Айнеск поделилась в соцсетях снимком неизвестных насекомых или членистоногих. Девушка живет в новостройке на Севере столицы. Пользовательница поинтересовалась: что это может быть за живность?

В комментариях делились своими догадками. Большинство посчитали, что это клопы или… клещи. Называли даже вид — гамазовые. Такие кусают людей. Но в отличие от привычных лесных собратьев, не присасываются, а делают это быстро. Причиной появление называют резкое похолодание в последние недели, членистоногие решили перезимовать в теплых квартирах.

Снимками москвички kp.ru поделилась с экспертами.

— Мы отправили фотографии на анализ нашему энтомологу. К сожалению, по фото нельзя достоверно установить, что это за вид. Качество плохое, нужно знать точные размеры образца. Однако точно можно сказать, что гамазовых клещей на обычный мобильник не сфотографируешь, так как они очень мелкие, — рассказал kp.ru санитарный врач, директор по качеству компании «Санитарный сервис» Николай Дубинин.

Жительница Москвы Ксения Айнеск поделилась в соцсетях снимком неизвестных насекомых или членистоногих. Фото: Ксения Айнеск

Эксперт считает, что на снимках акариды или удлиненный клещ. Они известны как вредители, которые заводятся в муке, зерне, сухофруктах.

— Для людей они не опасны, не нападают, кровь не пьют. Встретить их можно в кухне — поближе к продуктам. Иногда в ванной. Чаще всего особи единичные. Они не как постельные клопы, которых много, — объясняет эксперт «Комсомолке».

Тому, что фото паразита было сделано в новостройке, санитарный врач не удивлен. Качество домов нередко хромает, сдают их уже с крысами в подвалах. К тому же пока делают отделочные ремонты, заселят в квартиры бригады мигрантов. Гигиену те не всегда соблюдают. Хотя, по словам санитарного врача, тенденции, чтобы говорить о нашествии клещей в квартиры москвичей, нет.

Влияние холодов на «миграцию» акарид — может быть только косвенным. Как и прочих насекомых и членистоногих, пик их активности — теплые месяцы. Зимой они спят.

— Потенциально опасны квартиры на нижних этажах из-за близости к подвалу и верхние этажи — так как на крыше живут птицы, на которых селятся паразиты. Паниковать при встрече с таким не нужно. Чтобы вывести их, попробуйте приобрести обычный инсектицид. Акариды — чувствительные членистоногие, скорее всего, после первого же применения они сразу погибнут. Если продолжаете наблюдать паразитов, тогда обращайтесь к профессионалам, — добавил Николай Дубинин.

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