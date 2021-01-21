В Химках завершили стройку автомобильной развязки, поручение по которой давал Владимир Путин

В подмосковных Химках завершено строительство новой автомобильной развязки - эту дорогу в 2019 году поручил построить Президент России Владимир Путин. Позже он попросил ускорить сроки сдачи объекта. Как рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, поручение главы государства выполнено.

Дмитрий Песков сообщил это, комментируя появившуюся в соцсетях информацию о том, что 26 января Президент примет участие в церемонии запуска развязки на пересечении Ленинградского шоссе и улицы Репина в Химках.

- Мы никогда не анонсируем такие мероприятия, - сказал пресс-секретарь Президента. - Это связано и с вопросами безопасности, и чтобы не затруднять передвижение граждан.

Напомним, что в апреле 2019 года Владимир Путин посещал химкинский завод «Энергомаш», общался с рабочими. Один из сотрудников рассказал, что многим трудно добираться на работу из другой части Химок, которая находится на другой стороне Ленинградского шоссе. Старые и новые Химки сейчас соединяет только одна автомобильная дорога, которая в часы пик не справляется с большим потоком машин и автомобилисты вынуждены стоять в пробках.

- Тогда Путин поручил рассмотреть возможность создания этого транспортного узла, - напомнил Песков. - И действительно, это поручение президента выполнено.

По поручению Президента был запущен проект по строительству развязки. Двухуровневая дорога с эстакадой переброшена над Ленинградским шоссе (общая длина развязки - 3,5 км). В октябре 2019 года Президент напомнил губернатору Подмосковья Андрею Воробьёву о своем поручении и попросил ускорить процесс: «Люди ждут». И вот развязка достроена и готовится к запуску.

- О сроках и форме открытия (развязки, - Авт.) мы вам сообщим, - отметил в разговоре с журналистами Дмитрий Песков.