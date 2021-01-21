200 км в час на высоте до 150 метров: в Москве тестируют летающее такси

Фото: Департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы

Эта машина могла бы сняться в перезапуске «Звездных войн» или «Пятого элемента». В Москве приступили к испытаниям летающего такси. Это разработка компании Hoversurf. Фирма международная, основана изобретателем и бизнесменом Александром Атамановым.

Устройство называет Hover, что с английского «свободный полет» или «парение». Делают его с 2018 года. Сейчас тестируют на малой арене «Лужников». Пока что прототип: в будущем планируется не только доработка узлов, которые отвечают за полет, но и внешнего вида. Например, закрытой кабины и брендирование техники под такси, скорую или машину полиции. По задумке инженеров, пройти на одном заряде дрон сможет около 100 км.

— Габариты летательного аппарата (5 X 1,6 м) сопоставимы с размерами автомобиля. Он может взлетать на высоту 150 м и садиться на стандартное парковочное место, маневрировать на стоянке, заезжать в гараж и выезжать из него, — рассказала в пресс-службе департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

Сейчас Hover проходит испытания на малой арене «Лужников». Фото: Департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы

В кабине помещаются два человека. Машина поднимает до 300 кг веса и развивает скорость в 200 км/час. Однако разогнать и посмотреть на поведение летательного объекта в городе пока не выйдет. Ведь формально Москва является бесполетной зоной. А Hover, хоть и не поднимает до уровня самолетах, но парит практически на уровне 50 этажа. При этом по прогнозам экспертов, законы могут изменить к 2025 году. До этого времени машину будут тестировать на открытых площадках «Сколково».

На одном заряде батареи дрон сможет преодолеть до 100 км. Фото: Департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы

В «Лужниках» испытывали работу систем дрона. Например, режим lift & cruise: работа разных групп двигателей. Ведь они поднимают летательный авто вертикально, а другие позволяют двигаться вперед. На случай непредвиденного в момент полета, у Hover есть парашют. Управлять дроном можно как в ручном режиме, так и довериться искусственному интеллекту.

Машина может поднять до 300 кг веса и развить скорость в 200 км/час. Фото: Департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы

ОФИЦИАЛЬНО

Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина:

— Москва системно поддерживает современные технологичные проекты. Причем речь не только о субсидиях или грантах. Мы стараемся создать все условия для их развития. Например, испытания перспективного беспилотника в «Лужниках» проводятся в рамках столичной программы пилотного тестирования инноваций. Она дает возможность предпринимателям тестировать свои решения на подходящих городских и коммерческих площадках.