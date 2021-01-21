Инстасамку заблокировали в Яндекс.Еде после того, как она выплеснула на курьера помои

Дарью Зотееву в соцсетях знают под псевдонимом Инстасамка. У нее образ шальной императрицы времен «тик-тока»: чередует вейп с сигаретой, косит под американских рэперш и постоянно в центре скандальных историй с постановочными ДТП и псевдоразбоями.

Не так давно Дарья придумала еще один повод напомнить о себе. Сделала заказ в Яндекс.Еде, курьер пришел по адресу, дверь распахнулась, и с порога полились претензии в грубой форме: почему без перчаток?

Молодой человек пытался объяснить: снял их, чтобы отметить статус доставки на телефоне. Не все смартфоны идеально распознают касание чем-либо, кроме подушечек пальцев. Но блогерша не хотела слушать и выплеснула на парня содержимое пепельницы. После этого она призвала своих подписчиков дать бой службе доставки и пообещала компании черный пиар.

ВЫХОДКУ ТЕРПЕТЬ НЕ СТАЛИ

Современные сервисы избегают конфликтов с покупателями. Все-таки негласное правило «клиент всегда прав» никуда не ушло. Однако в Яндекс.Еде не стали терпеть оскорбления курьера, встали на его защиту и заблокировали Инстасамку. Доступа к сервису у нее больше нет.

Кажется, что здесь такого? А ведь это первая подобная история в России, и она показательная. Весь пандемийный 2020-й говорили о важности работы курьеров. Благодаря их труду многим удалось обезопасить себя во время всеобщей самоизоляции, а рынок доставки дал многим хорошо оплачиваемую работу в непростое время.

Как бы патетично ни звучало, но решение Яндекс.Еды о блокировке скандалистки — курс на повышение престижа профессии. Ответ компании напоминает всем о равных правах и человеческом отношении к людям вне зависимости от их должности и униформы.

СЛОВО ЭКСПЕРТА

«Она хотела привлечь внимание»

Глава «Союз курьеров России» Иван Вайсс:

— Такие истории всегда вызывают резонанс. Но это не говорит о том, что случаи повсеместны. В инциденте с девушкой, которая плеснула на курьера помои, мы понимаем — это сделано осознанно. Под запись, чтобы привлечь внимание к своим каналам.

Негативное поведение от обычных заказчиков если и встречается, то ограничивается устными претензиями. Ведь люди понимают, труд курьеров очень нужен. Особенно в условиях коронавируса. Поэтому большинство относятся к курьерам по-доброму, дают чаевые и с пониманием принимают рабочие моменты.

Когда мы узнали об этом происшествии, распространили обращение ко всем агрегаторам. Яндекс.Еда пошла навстречу курьерскому сообществу и внесла изменения в свое пользовательское соглашение. Теперь блокировка клиентов за оскорбления и прочее неуважительное поведение по отношению к курьерам станет нормой.

Понятно, что эта девушка может зарегистрировать новый аккаунт и продолжить заказывать. Однако подобный механизм поддержит равновесие: если у человека есть желание оскорбить курьера, то он вспомнит, что после этого возможна блокировка. Надо вести себя достойно и уважительно относиться к людям вокруг.

ОФИЦИАЛЬНО

Пострадавшим курьерам помогут юристы

Пресс-служба Яндекс.Еды:

— Мы детально изучаем любые конфликтные ситуации, стараясь оградить от неадекватного поведения как клиентов, так и курьеров: все люди заслуживают уважительного отношения. Грубое, подчеркнуто пренебрежительное отношение к доставщикам абсолютно недопустимо. После тщательной проверки недавнего случая пользователю был закрыт доступ к Яндекс.Еде и Лавке. Мы также дополнили пользовательское соглашение сервиса, добавив в него принцип уважительного отношения к курьерам. Теперь это стандарт сервиса, наряду с требованием вежливого и качественного обслуживания пользователей доставщиками.