В Подмосковье закрыли все мусорные полигоны

Закрытие последнего полигона ТКО «Лесная» в Серпухове. Фото: Пресс-служба правительства МО

Еще несколько лет назад таких по территории области было 39 штук. На эти свалки каждый год мусоровозы свозили миллионы тонн отходов - это то, что собиралось через мусорные баки со своего столичного региона.

В 2014-м губернатор Московской области Андрей Воробьёв пообещал, что за несколько лет в Подмосковье будут закрыты все полигоны ТКО. И слово сдержал.

ПУТЬ ДЕСЯТИЛЕТИЙ - ЗА НЕСКОЛЬКО ЛЕТ

Напомним, несколько лет назад Подмосковье столкнулось с проблемой наследия старых свалок, образовавшихся еще в 60 - 80-е. Тогда было принято зарывать бытовые отходы в котлованы карьеров. Сюда свозили все, без разбору. Но настоящей бомбой замедленного действия становилась органика - пищевые остатки и прочие отходы растительного происхождения. Даже под землей, которой полигоны иногда просыпали, начинались неизбежные химические процессы. Органика гнила, отравляла почву фильтратом - дождевая и талая вода вместе с этой «бякой» уходила глубоко вниз.

А еще в теле полигонов вырабатывался свалочный газ, заполнявший все пустоты между отходами. Иногда этот резкий неприятный запах сероводорода выходил наружу и им буквально накрывало близлежащие населенные пункты.

В какой-то момент всем стало очевидно, что систему утилизации отходов нужно менять, потому что свалки начали уже в буквальном смысле отравлять жизнь целым районам. И по поручению губернатора началась кропотливая работа по реализации проекта по закрытию полигонов ТКО.

Понятно, что проблему не решить, просто повесив на воротах свалки замок. Ведь сам по себе мусор, который производят жители столичного региона, никуда не денется. Поэтому в Подмосковье начали разрабатывать систему КПО - комплексов по переработке отходов. За образец взяли уже реализованные проекты некоторых стран Европы, Японии.

КПО СПЕШАТ НА ПОМОЩЬ

Правда, то, что там было реализовано в течение десятилетий, нам нужно было пройти за несколько лет - потому что дальше тянуть больше было нельзя.

В итоге в декабре 2020 года в Московской области были закрыты последние полигоны ТКО.

На сегодняшний день в Подмосковье запущены уже 10 (!) комплексов по переработке отходов. Здесь теперь сортируют все вторсырье, разделяемое автоматическими линиями на различные фракции - стекло, бумагу, металл, пластик. Органику «укрощают», искусственно ускоряя процессы ее распада. Эту часть отходов прессуют, упаковывают и складируют. В будущем эти брикеты станут топливом для современных заводов по термической утилизации - четыре таких предприятия строят по всем современным нормам экологической безопасности.

«ЭФФЕКТ ПОЛИГОНА»

Впрочем, само по себе закрытие полигонов ТКО не означает мгновенного решения всех-всех-всех проблем. Химические процессы, связанные с органикой, в одночасье не остановятся. Какое-то время тела старых свалок будут продолжать «дышать» - внутри все равно будет выделяться свалочный газ. И, увы, неприятный запах исчезнет не сразу.

При этом, разумеется, процесс рекультивации любого полигона предусматривает дегазацию. Внутри тела полигона прокладывают систему вертикальных и горизонтальных труб, по которым свалочный газ подается к «факелу», - всю эту гадость сжигают при большой температуре. В воздух после такого никаких отравляющих веществ уже не попадает. Но все эти процессы займут какое-то время.

В свое время одним из печальных символов проблем, связанных с негативными последствиями старых, чадящих полигонов ТКО, стала свалка «Ядрово» под Волоколамском. В декабре 2020-го ее окончательно закрыли, в несколько этапов сократив прием отходов до абсолютного нуля. Этого добивались местные активисты.

Так выглядит после закрытия полигон «Ядрово» в Волоколамске, его готовят к рекультивации. Фото: Пресс-служба правительства МО

Некоторые жители Волоколамска и сейчас продолжают жаловаться на «амбре», которое иногда ветер приносит со стороны свалки к жилым домам. Никто не спорит, что такой «эффект полигона» действительно все еще существует. Впрочем, большинство волоколамцев, конечно же, понимают, что неприятные запахи могут время от времени появляться.

- Понятно, что проблема в один момент, как по взмаху волшебной палочки, не решится, - соглашается житель Волоколамска Сергей Савин. - Но хотелось бы, конечно, чтобы все это поскорее завершилось, «Ядрово» очистили от свалочного газа и фильтрата.

Схожая проблема (с запахами) была и у жителей Серпухова, на окраине которого много лет действовал полигон ТКО «Лесная». Он как раз был последним из закрытых, 39-м, за неделю до Нового года.

- Этого события мы ждали на протяжении многих лет, - говорит староста деревни Дашковка, которая граничит с теперь уже закрытым полигоном, Алексей Воробьёв. - Теперь наша жизнь изменится к лучшему.

СТРЕМИМСЯ К НУЛЕВЫМ ОТХОДАМ

Конечно, развитые страны стремятся к нулевым отходам. Чтобы весь мусор либо перерабатывался, либо утилизировался без захоронения в землю. Например, Швеция, которая служит в этом плане эталоном, на полигоны отвозит лишь 0,8% своих отходов. В России еще недавно эта цифра была в районе 90 - 95%. Московская область в этом плане перестроилась быстрее других регионов. Благодаря уже работающим в Подмосковье КПО и заводам по термической переработке отходов в энергию уже в 2023 году на территории области будут «хоронить» всего 7% отходов.

Конкретно. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

«Спасибо жителям, разделение мусора дает результат»

В конце минувшего года губернатор Подмосковья Андрей

Воробьёв вместе с жителями Волоколамска закрыл печально известный полигон «Ядрово». В 2017 году тут начались работы по дегазации тела свалки.

- Здесь (в «Ядрово». - Авт.) находятся люди, которые проявляли очень высокую гражданскую активность, - сказал губернатор. - Сначала были тяжелые баталии, я признаю. А потом мы нашли общий язык. Наша работа здесь не прекращается, рекультивация будет следующим этапом. У нас большая программа в рамках нацпроекта по рекультивации всех полигонов: 10 уже закончили, на 7 идет рекультивация, еще 14 проектируем. Благодаря федеральной программе мы получаем серьезную поддержку. Спасибо жителям, разделение мусора дает результат: мы на 2 миллиона тонн меньше отходов привезли на полигоны в этом году.

МНЕНИЕ ЭКОЛОГОВ

«Эпоха советских свалок ушла в прошлое»

Лидер движения «Ассоциация общественного контроля в сфере ТКО Московской области» Лилия Белова:

- Все закрытые в области мусорные полигоны стоят на нашем контроле. В самое ближайшее время их ждет рекультивация, чтобы окончательно обезвредить и ликвидировать накопленный ущерб окружающей среде. Понятно, что такие полигоны, как «Ядрово», сильно загрязняли природу. Сегодня вредительство закончилось. Я уверена, что навсегда.

Председатель Московской областной организации «Всероссийское общество охраны природы» Тимур Усманов:

- Я не думаю, что есть еще регионы, где закрылись бы все свалки, а власти уделяли бы такое важное значение экологии. Все, эпоха советских свалок ушла в прошлое. Вместо них пришла современная и цивилизованная система сбора и утилизации бытовых отходов.