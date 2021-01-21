Минздрав назвал Подмосковье в числе лучших регионов по внедрению электронной записи на прививку от ковида

В рамках вакцинации в Подмосковье открыты 105 прививочных пунктов. Фото: Мария ЛЕНЦ

Московская область вошла в пятерку регионов России, где лучше всего организована работа по электронной записи на вакцинацию от коронавируса. Об этом рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

- Хочу отметить хорошую организацию работы через портал Госуслуг. Это Москва, Московская, Белгородская, Сахалинская области и Хабаровский край, - заявил глава федерального Минздрава. - Это регионы, которые являются лидерами по внедрению этого решения, удобного решения для населения.

Напомним, выполняя поручения Президента России по организации массовой вакцинации от ковида, в Подмосковье запустили 105 прививочных пунктов. Помимо этого, на территории области работают и 23 мобильных комплекса. При этом число мест, где жители региона могут получить прививку будет продолжать увеличиваться. Губернатор Андрей Воробьёв дал команду всем муниципалитетам организовать работу так, чтобы услуга была доступна максимальному количеству жителей. Планируется, что уже к весне в Московской области вакцину можно будет получить в 250 стационарных и мобильных пунктах.

Записаться на вакцинацию можно на сайте uslugi.mosreg.ru/zdrav.

Далее:

- Вводим номер своего медицинского полиса и дату рождения.

- Переходим в электронную регистратуру, выбираем дату и время, когда нам удобно посетить прививочный пункт, и подтверждаем прием.

- В личном кабинете в разделе «Запись на прием» пользователь может еще раз уточнить информацию о своей записи, перенести ее на другую дату и время, либо отменить.

- Помимо этого записаться на прививку в Подмосковье можно позвонив на единый номер 122, либо обратившись в поликлинику или МФЦ.