60-летие полета Юрия Гагарина: 2021 объявили годом космических достижений на ВДНХ

Макет ракеты-носителя `Восток` у реконструированного павильона `Космос` на ВДНХ. Фото: Алиса ТИТКО

Наступивший 2021 год будет реально космическим на ВДНХ. Тематические мероприятия, посвященные истории отечественной космонавтики, будут проводить в течение всего года.

- На ВДНХ 2021 год посвятят юбилеям главных космических достижений страны: среди них 60-летие полета Юрия Гагарина и 50-летие запуска на орбиту первой в мире пилотируемой станции «Салют», - рассказала Наталья Сергунина, заммэра Москвы.

Уже сейчас подготовили программу онлайн-лекций и музыкальных перфомансов о космических достижениях.

Так далеко

Программу в честь юбилеев космических достижений решили начать с перформанса «Так далеко». Его создал музыкант Василий Зоркий. Вместе с актерами Анатолием Белым, Мириам Сехон и Георгием Служителем он исполнил монологи на темы времени, расстояния, одиночества и любви. Песни исполнены под звездным куполом павильона «Космос».

Где посмотреть: видео доступно на сайте ВДНХ.

Космос: ожидание и реальность

Подготовили лекцию «Космос: ожидание и реальность». Проведет ее популяризатор космонавтики, создатель сообщества «Открытый космос» Виталий Егоров. Он расскажет о том, чего ожидали в прошлом от освоения космоса, и сравнит эти ожидания с современными достижениями.

Где посмотреть: трансляция будет доступна 24 января в 16.00 на странице ВДНХ в «Одноклассниках».

Секреты космического скафандра

Еще одна космическая лекция – про скафандры. Проведет ее Денис Прудник, сопредседатель молодежного совета Русского космического общества.

Где посмотреть: 31 января в 16.00 на странице ВДНХ в «Одноклассниках».

Смотри космос

Центр «Космонавтика и авиация» запустил на своих страницах в социальных сетях еженедельный видеоблог #смотрикосмос.

Небольшие ролики записали экскурсоводы. Они рассказывают о самых интересных экспонатах и связанных с ними космических разработках.

В феврале появится аналогичная рубрика для детей - #маленькийкосмос. В ней ребятам расскажут, что такое космос, кто такие космонавты, что они едят и как спят в экспедициях. А также расскажут доступным для детей языком, что такое Солнечная система, чем знамениты Юрий Гагарин, Алексей Леонов и Валентина Терешкова.