В Подмосковье начали снимать коронавирусные ограничения

С 22 января подмосковное Министерство соцразвития сможет возобновлять занятия по проекту «Активное долголетие». Фото: Михаил ФРОЛОВ

Губернатор Московской области 21 января подписал постановление, которое ослабляет действие ограничительных мер в регионе. Связано это со снижением количества выявляемых случаев заболевания ковидом.

Новый документ отменяет подпункт из прошлых указов, который касается занятий по проекту «Активное долголетие». Постановление опубликовано на официальном сайте Правительства Московской области.

С 22 января подмосковное Министерство соцразвития сможет возобновлять занятия по проекту «Активное долголетие». Это спорт, творчество и экскурсии для пенсионеров. Ранее из-за пандемии программу приостановили. Однако вернуться к работе только в тех муниципалитетах, где ситуация с COVID-19 не вызывает опасений.

За последние сутки в Подмосковье было выявлено 1092 новых случая коронавирусной инфекции. Для сравнения, еще в конце декабря в аналогичной графе статистики было около 1500 пациентов ежедневно. В регионе началась массовая вакцинация от ковида вакциной «Спутник V».

Ранее о снятии части ограничений объявлял мэр Сергей Собянин. Колледжи, спортивные секции и досуговые учреждения возвращаются к обычному режиму работы. Вновь открываются детские развлекательные центры. А театры и музеи теперь могут посещать до 50% от общей вместимости помещений.

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