Агрокомплекс идет в рост

Вначале прошлого года Президент России утвердил новую Доктрину продовольственной безопасности государства. Она в первую очередь направлена на самообеспечение страны продовольствием и минимизацию зависимости от импорта. В документе указываются пороговые значения по каждому виду продовольствия. Например, картофелем мы должны обеспечивать себя за счет внутреннего производства на 95%, как и зерном, а мясом - на 85%. Показатели, зафиксированные в доктрине, отражают стратегические цели продовольственной независимости нашей страны.

И аграрная отрасль в прошлом году не подвела: АПК достиг и перевыполнил пороговые значения по большинству направлений. Например, благодаря одному из лучших в современной истории России урожаев зерна уровень самообеспеченности им превысил 167%. По растительному маслу он составил более 185%, а по рыбе и рыбопродуктам - свыше 143%.

Внутренний рынок страны сегодня обеспечен собственными продуктами по всем ключевым категориям. За счет активного роста производства начиная с 2014 года, после введения Россией продэмбарго в ответ на западные санкции, импорт продукции АПК в нашу страну снизился на треть. При этом аграрный экспорт, напротив, увеличился в 1,9 раза.

Эти тенденции сохранились и в 2020 году. Несмотря на пандемию и неблагоприятные погодные условия, по итогам прошлого года рост производства продукции АПК, как ожидает Минсельхоз России, составит не менее 2%. Помимо зерновых получены рекордные урожаи тепличных овощей, плодов и ягод, выросло производство скота и птицы, молока, яиц, продукции пищевой и перерабатывающей промышленности. При этом импорт продовольствия в денежном выражении за год снизился - Россия сократила закупки за рубежом молока и сливочного масла, томатов, мяса крупного рогатого скота, рыбы.

Характерно, что в последние годы в стране развиваются такие сегменты производства, в которых раньше наши аграрии не видели особых перспектив. Например, большой импульс получило отечественное сыроделие, и, как говорят эксперты, многие наши фермерские сыры уже не уступают лучшим зарубежным. Тепличное овощеводство развивается по всей стране - даже в условиях вечной мерзлоты. Создана основа для развития производства органической продукции, потребление которой сегодня является мировым трендом.

Факт

И хочется жить, и работать хочется

За последние годы удалось создать в аграрном секторе десятки тысяч рабочих мест. Интенсивное развитие агропредприятий позволило значительно улучшить ситуацию с занятостью. А стартовавшая в 2020 году госпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий» уже в ближайшие годы позволит кардинально изменить качество жизни на селе за счет улучшения жилищных условий, благоустройства и развития инфраструктуры, создания современных объектов образования, здравоохранения, культуры и спорта. По прогнозам Минсельхоза, все это поможет сделать сельские территории комфортным местом для жизни и работы, остановить отток населения и даже привлечь туда городских жителей.

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