Не хуже, чем в городе

Теперь и местные дети смогут пользоваться бассейном, как и их городские сверстники

Программа была разработана Минсельхозом России по поручению президента. Она рассчитана до 2025 года, общий объем финансирования составляет около 1,5 трлн рублей, из них 0,7 триллиона - за счет федерального бюджета.

Главная цель - сохранение доли сельского населения на уровне не менее 25,3%. Этого можно достичь, если сделать жизнь людей комфортнее и удобнее.

В 2020 году стартовала реализация 141 комплексного проекта, включающих в себя строительство, реконструкцию и капремонт объектов образования, спорта, культуры, здравоохранения, социального обслуживания, а также приобретение транспорта, строительство инженерных коммуникаций. В 70 регионах выполнено 5,5 тысячи проектов по благоустройству. Только за первый год мероприятия гос-программы охватили территорию, где живут 5 млн человек - это 13% всего сельского населения страны.

В программе шесть проектов:

• развитие жилищного строительства и повышение благоустройства домовладений;

• содействие занятости населения;

• развитие инженерной инфраструктуры;

• развитие транспортной инфраструктуры;

• благоустройство сельских территорий;

• современный облик сельских территорий.

Новости регионов

Забайкальский край

В селе Олинск Нерчинского района после капитального ремонта открылись Дом культуры, детский сад и средняя школа. Все это обошлось в 55,2 млн рублей.

От Олинска до райцентра 60 км, поэтому открытие Дома культуры - важное событие. Здесь будут работать кружки, проводиться выставки.

После капремонта детского сада в нем появились дополнительная группа, спортивный и музыкальный залы.

Ремонтом и установкой современного оборудования не ограничились - облагорожены и прилегающие территории.

Республика Мордовия

В селе Лямбирь (здесь живут 8300 человек) открылся Дворец культуры.

Его реконструировали в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий». Здесь появились зрительный зал на 322 места, центр фольклора с музеем, швейная мастерская, творческие студии и хореографический зал. Тут же разместится поселковая библиотека.

Всего в 2020 году в Мордовии реализовано три проекта КРСТ. Общий объем их финансирования составил 292 млн рублей.

Калужская область

В поселке Мятлево Износковского района построили культурно-спортивный комплекс.

Стоимость работ - 136,1 млн рублей. Тут есть зал для занятий и массовых мероприятий на 120 мест, универсальный спортивный и тренажерный залы, репетиционная зона, бильярдная, библиотека на 12 тысяч книг…

За год в Калужской области реализованы четыре проекта КРСТ. В ближайшие 3 года на развитие сельских территорий региона запланировано направить более 900 млн рублей.

Дорогая моя станица

Участие в федеральной программе оживило Брюховецкий район Краснодарского края.

Станица Брюховецкая - в полутора часах езды от Краснодара. Райцентр объединяет восемь поселений с населением около 50 тысяч человек, а основа экономики района - сельское хозяйство. Район входит в пятерку лидеров региона по производству молока и в тройку по валовому сбору пшеницы. Сегодня здесь гордятся тем, что смогли стать одними из первых участников госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий».

- На селе люди хотят жить в таких же условиях, как и в городах, - говорит исполняющий обязанности главы Брюховецкого района Сергей Ганжа. - Гулять в благоустроенных скверах и парках, ходить в кинотеатры, заниматься спортом. Станица растет в сторону трассы. Многие ездят на работу в Краснодар или соседний Тимашевск, а Брюховецкая становится спальным районом из-за удачного расположения и хорошей экологии. Но мы бы хотели, чтобы люди могли найти работу у нас в районе. Уже реализуются несколько инвестиционных проектов - строится логистический парк, расширяются сады, есть планы по строительству молочно-товарных ферм. Новые рабочие места привлекут молодых специалистов. Они, конечно, захотят жить не хуже, чем в городе.

Администрация провела сходы с жителями и вместе решили построить школу и достроить плавательный бассейн.

Сегодня в Брюховецкой школе обучаются около тысячи ребят, занятия в две смены. На строительство новой школы и бассейна район получил около 500 миллионов рублей. При годовом бюджете в миллиард сумма для муниципалитета фантастическая.

На месте строительства школы весной было ровное поле. Сейчас возведено трехэтажное здание в семь тысяч квадратных метров, рассчитанное на 400 учеников в одну смену. Здесь будут читальный зал, пищеблок, спортивный и актовый залы, медпункт. Большое событие - школы в районе не строили с советских времен.

Весной здесь появятся зона отдыха, спортплощадка, футбольные, баскетбольные поля. По периметру высадят деревья и кустарники. В итоге ребята смогут учиться в одну смену, в городе о таком переполненные школы не могут и мечтать.

Школы в районе не строили 30 лет

Строительство плавательного центра началось в 2013 году, но завершить его не удалось из-за сокращения финансирования.

- В станице никогда не было бассейна. Это наша мечта, - рассказывает директор ДЮСШ Брюховецкой Андрей Руденко. - Мы счастливы от того, что осенью работа снова закипела. Скоро открытие.

Бассейн длиной 25 метров, шесть дорожек, есть тренажерный зал и трибуна на 300 мест, в том числе для маломобильных. Здесь смогут проводить соревнования краевого уровня. Тренеры уже набрали группы. Секция для детей будет бесплатной. В день бассейн может принимать до 400 человек.

Район надеется, что продолжит участие в государственной программе. По словам Сергея Ганжи, это прекрасный опыт, который реально меняет жизнь людей.

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