Полгода плохая погода, но это совсем не беда

Полученные компенсации позволят аграриям без особых проблем подготовиться к весенним работам

2020 год выдался для аграриев непростым: засухи, наводнения и прочие природные катаклизмы.

Подводя итоги уборочной, в Минсельхозе оценили ущерб более чем в 8 млрд рублей. Режим ЧС объявлялся в 14 регионах страны.

Помимо прочих мер поддержки, правительство страны выделило 926,7 млн рублей на компенсацию аграриям, пострадавшим от непогоды. На нее могут рассчитывать только производители, заключившие договор агрострахования на случай гибели урожая. Деньги перечислили в девять регионов:

Все средства уже доведены до конечных получателей.

По словам заместителя министра сельского хозяйства Елены Фастовой, благодаря этим деньгам сельхозтоваропроизводители смогут сохранить финансовую устойчивость своих хозяйств и подготовиться к весенним полевым работам.

цифра

132,5 млрд рублей государственной поддержки получил российский агропромышленный комплекс в 2020 году.

ЭКСПОРТ

Куры потянулись на юг

В минувшем году российские производители мяса увеличили поставки в страны Персидского залива.

До 2018 года продукцию российского АПК в Саудовскую Аравию не отправляли, а сегодня Королевство занимает десятое место в списке импортеров нашей продукции. К государствам Персидского залива особое внимание - очень перспективный рынок. В основном саудиты, Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн покупают мясо птицы, кондитерские изделия (шоколад) и зерно.

Страны богатые, но торговля с ними - дело довольно хлопотное. В частности, приходится создавать аккредитованные центры, сертифицирующие наши товары по стандартам халяль - обязательное условие для доступа на рынки региона. Например, поставщикам птицы выдаются сертификаты, подтверждающие, что при их выращивании используются исключительно растительные корма, а убой проводится вручную. Этот и многие другие нюансы удорожают продукцию. Но все равно, по данным интернет-канала «Агроэкспорт», с 1 января по 29 ноября 2020 года Россия поставила в Саудовскую Аравию 2,9 млн тонн продукции АПК на сумму $637 млн. Объем экспорта увеличился в 2,4 раза.

Крупнейший производитель мяса в России ГК «Черкизово» тоже начал осваивать рынки Персидского залива. В прошлом году сделаны первые поставки.

Например, в феврале начался отгруз курятины в ОАЭ. Следующий договор черкизовцы заключили с предприятиями Саудовской Аравии. В обоих случаях товар отправлялся с принадлежащей ГК «Черкизово» Васильевской птицефабрики (Пензенская область).

В конце года Группа «Черкизово» подвела предварительные итоги своих экспортных операций. Оказалось, что их объем почти на 70% превысил показатель 2019 года. Главным драйвером экспорта стала курятина: ее отгрузки увеличились на 85%, достигнув объема около 63 тысяч тонн, то есть 74% от всего экспорта компании.

НЕЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ

Телята и урожай погибли, постройки разрушены. Казалось, всё…

Анатолий Гамаюнов - один из многих фермеров, восстановивших свой бизнес благодаря господдержке.

Анатолий Гамаюнов из деревни Владимировка Тулунского района Иркутской области занимается растениеводством и животноводством. Летом 2019 года по его угодьям прошелся паводок. Он смыл почти все постройки, погибло 105 телят, посевы картофеля и ячменя. Не удалось спасти ни технику, ни заготовленные корма.

Первая мысль - оставить дело всей жизни, заняться чем-то другим, ведь ущерб нанесен огромный. Но спасла компенсация на возмещение ущерба от ЧС природного характера из федерального бюджета - 77,5 млн рублей. На эти деньги Анатолий Гамаюнов построил четыре зернохранилища, теплый гараж, телятник на 65 голов, купил два зерно-уборочных комбайна, посевной комплекс и прочую технику.

В итоге в 2020 году фермер собрал 912 тонн зерновых, заготовил 562 тонны силоса и 138 тонн сена. Приобрел 30 голов телок голштинской породы, доведя общее поголовье крупного рогатого скота до 82-х.

Кроме того, хозяйство Гамаюнова победило в конкурсе Минсельхоза Иркутской области и получило из регионального бюджета грант в 15 млн рублей на строительство молочной животноводческой фермы на 125 голов. Она построена на новом земельном участке. Правда, в соседнем селе, поскольку деревня, в которой раньше располагалось хозяйство, находится в зоне затопления. На ферме установлено современное оборудование, смонтирован цех по переработке мяса. В ближайшей перспективе планируется запустить цех по переработке молока.

Словом, вместо разорения - расширение производства.

ТАК И СКАЗАЛ

Глава фермерского хозяйства Анатолий Гамаюнов:

- От паводка пострадало свыше 80% хозяйства. Сумма ущерба - больше 70 млн рублей. У нас работала комиссия, проверяла, оценивала потери. Мы получили компенсацию и очень довольны тем, как сработали федеральное и областное Министерство. Полученные деньги полностью пошли на развитие хозяйства.

СПРАВКА

Программа поддержки на создание семейных молочных животноводческих ферм - региональная мера, действующая в Иркутской области с 2013 года. За это время средства получили 39 фермеров. Из региональной казны им выплачено около 500 млн рублей.

цитаты

Председатель колхоза-племзавода им. Ленина (Ставропольский край) Анатолий ШТЕЛЬМАХ:

- В неурожайные годы агрострахование - это реальная помощь, которая частично покрывает затраты аграриев. Мы будем продолжать пользоваться этой мерой и надеяться на хороший урожай.

Глава крестьянского хозяйства «Тритикум» (Омская область) Александр ЛЕВШУНОВ:

- Я в этом году застраховал свои посевы - это 5266 га яровой пшеницы и 1337 га гороха. Из-за засухи погибло 1450 га, и я очень рад, что вернул хотя бы часть затрат. Советую в следующем году всем аграриям страховать посевы, чтобы иметь возможность получить компенсацию от государства в случае гибели урожая.

Министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений ЛЕЩЕНКО:

- Ситуация с засухой 2020 года в очередной раз показала, насколько непредсказуемы погодные условия в сибирском регионе и как важно здесь страховать риски аграрного бизнеса. Сейчас это единственный действенный механизм, позволяющий нивелировать убытки в случае потери урожая.

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