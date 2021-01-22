В Москве открыли «Музей самоизоляции»: маски из марли и этикетки от вина

Увидеть творчество обычных москвичей и художников можно будет до 4 апреля 2021 года Фото: Михаил ФРОЛОВ

Музей Москвы хотел открыть эту выставку еще летом, но нахлынула вторая волна коронавируса, музеи снова оказались закрыты. Но искусство продолжало жить в онлайн-пространстве, а как только были сняты ограничения - открылась долгожданная выставка «Музей самоизоляции».

На выставке еще не так много людей, но много работ Фото: Михаил ФРОЛОВ

Не обратить внимание на сложный 2020 год - просто невозможно. Разочарование, осознание любви, понимание сути жизни - разные эмоции были у творческих людей. Размышляли и брали в руки краски, сочиняли стихи и те, кто давно этого не делал. Таким образом, в каждой семье появились предметы и истории о самоизоляции. Музей Москвы попросил горожан поделиться ими для выставки, чтобы вместе осмыслить весенний опыт и представить его в виде экспозиции.

Музей Москвы хотел открыть эту выставку еще летом, но нахлынула вторая волна коронавируса Фото: Михаил ФРОЛОВ

На выставке еще не так много людей, но много работ. Самодельные маски, украшения, дневники самоизоляции.

- В центре экспозиции реконструкция рабочего места современного горожанина, вынужденного уйти на самоизоляцию. Во время пандемии менялся быт и эмоции людей. Мы попросили прислать свои истории и получили больше радостных эмоций, - рассказала Полина Жураковская, куратор выставки.

Присылали истории о работе курьеров, о найденном котенке, о пустых качелях.

Среди экспонатов можно увидеть "упаковку эмоций" - печаль, уныние, гнев, эйфорию. Все они упакованы в емкости от жидкого мыла и санитайзеров. Тут же и напоминание о частоте мытья рук.

Москвичка Ксения Зяблова вела дневник самоизоляции и ежедневно записывала, сколько часов проводила в интернете.

Увидеть творчество обычных москвичей и художников можно будет до 4 апреля 2021 года Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ящик с гуманитарной помощью для школьников прислал для выставки москвич Вячеслав Плещенко и тот самый комплектовочный лист. В ящике консервы иваси, консервированная кукуруза, мука, какао.

Искусство рассмотрел москвич Владимир Назаров даже в подгорелом печенье - следы от выпечки на листе он сохранил. Ему показалось, что лохматые круги - это и есть коронавирус.

Фотографы прислали необычные кадры людей, находившихся на балконах, формирующие запасы еды, занимающиеся йогой.

Под огромным куполом самоизоляции оказались и все развлечения, даже самые простые - детские качели. Это явление также нашло свое отображение на выставке.

Дом-шалаш из подушек и одеял соорудили не только на выставке - подобные были почти в каждой семье в то самое непростое время. Там смотрели фильмы, отдыхали. Москвичка Наталья Миллер рассказала, что опыт ее семьи скорее позитивный - были встречи в зуме по работе, с детьми она ходила на онлайн-тренировки.

А как же маски и перчатки? На выставке их огромное разнообразие - от самодельных из марли и банковских резинок (когда еще был дефицит масок) до дизайнерских со стразами. Виктор Спевацкий сделал маску в стиле стимпанк - соорудил накладку на обычный респиратор, за основу взял пивные банки и скрутил их винтами.

Работы о курьерах - скульптуры и рисунки. Их сравнивают с космонавтами и путешественниками с рюкзаками. На одном из стендов можно увидеть лица реальных курьеров. А также коробки с городскими историями - о любимых кошках, песни для бабушек, нарисованные мультики, домашние игры.

Арт-объектами уже стали желтые санитайзеры Московского метрополитена, велосипеды сервиса "Велобайк", которые во время изоляции предоставляли бесплатно курьерам.

Можно увидеть и пьяные хроники самоизоляции - люди собирали винные этикетки от бутылок, которые были распиты. Поводом становились радостные и не очень события. За первую волну - от 5 до 14 бутылок.

В Москве открыли «Музей самоизоляции» Фото: Михаил ФРОЛОВ

А некоторые стали творить - украшать часы, рисовать иконы, вести видеоблоги, делать принты на футболках "Covid 1984" - по анологии романа Джорджа Оруэлла, написанного в 1948 году.

Увидеть творчество обычных москвичей и художников можно будет до 4 апреля 2021 года.

Где: Зубовский бульвар, 2. Станция метро "Парк культуры".

Когда: с 23 января до 4 апреля 2021 года, ежедневно с 11.00 до 21.00, выходной - понедельник. Вход по сеансам: 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00.

Стоимость: 200 рублей, льготный - 100 рублей.