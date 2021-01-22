В Москве частично сняли ограничения: выставка о самоизоляции, новинки музеев и скучающие пингвины

Московские музе приглашают посетителей на выставки. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В столице с 22 января возобновляют работу музеи, библиотеки. В городе снова можно проводить выставки, спортивные и культурно-досуговые мероприятия, но с условием – не больше 50% зрителей от общей вместимости помещения. Разрешено посещать детские комнаты в торговых центрах, откроются места развлечений. «КП» посмотрела, как город возвращается к нормальной жизни.

Вспомним, как прошла самоизоляция

Музей Москвы в первый день работы после коронавирусных ограничений открыл выставку «Музей самоизоляции».

- События 2020 года стали объектами научных исследований и художественных проектов. С 13 июля мы начали сбор предметов и историй о самоизоляции. Совместная выставка — новый этап исследования этого явления, попытка осмыслить весенний опыт и представить его в виде музейной экспозиции, - рассказали в пресс-службе Музея Москвы.

На выставке представлены самодельные маски, украшения, дневники самоизоляции.

Самодельные маски в Музее самоизоляции Фото: Михаил ФРОЛОВ

Музей самоизоляции Фото: Михаил ФРОЛОВ

Экспонаты музея самоизоляции Фото: Михаил ФРОЛОВ

Выставка в музее самоизоляции Фото: Михаил ФРОЛОВ

Открылись музеи

Идем в музей современного искусства «Гараж» в Парке Горького, толпы на входе нет, но несколько человек уже покупают билеты.

- Мы узнали, что продлили выставочные проекты. А мы так хотели попасть на выставку 2-я Триеннале «Красивая ночь всех людей», - говорит москвичка Оксана.

- Почти два месяца был закрыт музей, но здесь так вкусно кормят в кафе - приходили сюда. И книжный магазин был открыт. И как только узнали об открытии музея, то сразу пришли, - говорит Виктория.

В музее уточнили, что билеты на субботу уже почти раскупили. Выставка будет открыта до 28 февраля 2021 года. Это ключевой проект «Гаража» в области поддержки отечественных художников. Выставка раскроет тему коррупции и любви. Представлены 75 художников.

Музей современного искусства «Гараж» Фото: Михаил ФРОЛОВ

- К тому же за время изоляции мы оцифровали выставку и предоставили ее на нашем сайте - она будет доступна и иностранным гостям, - рассказали в пресс-службе музея «Гараж». - А также в музее до 14 марта мы продлили «Движущие атмосферы» Томаса Сарасено. Гости смогут рассмотреть парящую в воздухе полузеркальную сферу - он должен летать.

Открылся и исторический музей на Красной площади. Здесь можно посмотреть основную выставку, а также «Фаберже и придворные ювелиры», которая посвящена российскому ювелирному искусству второй половины ХIХ — начала ХХ века. Посетители, узнав, что выставку продлили до 14 февраля 2021 года, решили прийти посмотреть эксклюзивные серебряные вазы, посуду, пасхальные подсвечники и императорские яйца с золочением, иконы, часы.

Музей "Гараж" Фото: Михаил ФРОЛОВ

Доступна также выставка «И. Е. Забелин — летописец русской жизни», она находится в так называемом Кабинете председателя. Представлены его мемориальные вещи, портрет отца будущего ученого, а также рукописи, научные труды. Выставка открыта до 15 марта.

- Мы готовим новые выставки, с 16 марта открывается «Придворный костюм середины XIX - начала XX века из собрания Государственного Эрмитажа», с 29 марта - «Альбрехт Дюрер. Шедевры Гравюры», с 15 апреля - «Железный век. Европа без границ», - рассказали в пресс-службе Государственного исторического музея.

Несколько новых выставок за время изоляции подготовили в Третьяковской галерее: «Алла Урбан. Из железа в каплю света» - 25 января в 15.00, «Лаборатория будущего. Кинетическое искусство в России» - 25 января в 16.30, «Роберт Фальк» - 27 января в 12.00 и другие.

Выставка «Фаберже и придворные ювелиры» Фото: Михаил ФРОЛОВ

Космос и скучающие пингвины

Музей ВДНХ, Центр славянской письменности «Слово» и центр «Космонавтика и авиация» вернулись к обычному режиму работы – со вторника по воскресенье с 11.00 до 22.00. Понедельник — выходной день.

- Посещение будет доступно по сеансам, - сказали на ВДНХ.

Обрадовались снятию ограничений и животные Московского зоопарка - с 22 января открыли павильоны. Посетители вновь смогут заглянуть в гости к обезьянам, птицам, животным Африки.

- Вы соскучились по пингвинам Гумбольдта? Не представляете, как они скучают по вам. Эти птицы очень любят устраивать показательные заплывы. И, конечно, им нужны зрители, - сказали в Московском зоопарке.

Стоит обратить внимание, что в зоопарке вернули прежнюю стоимость посещения – 800 рублей, для детей до 18 лет - бесплатно.

Детские развлечения

Открылись детские площадки в торговых центрах Москвы и в главном детском магазине на Лубянке.

- Ажиотажа нет. Родители с детьми, как ходили в магазины, так и ходят, а на 4 и 5 этажах вновь открылись детские центры, - говорят в Центральном детском мире.

В "Кидбурге" рассказали, что началась запись детей на обучающие программы, где дети пробуют себя в роли техно-стилистов, инженеров-испытателей.

- Мы и работали, но с ограничениями. Допустимая заполняемость увеличилась с 25% до 50%, - рассказали в "Кидбурге".

В "Кидбурге" рассказали, что началась запись детей на обучающие программы. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Родители теперь смогут спокойно сделать покупки, а аниматоры начнут планировать мероприятия, мастер-классы для детей.

- Впереди сезон праздников — Международный женский день, День защитника Отечества, День святого Валентина. Он традиционно сопровождается массовостью и увеличением спроса на детские развлечения, - рассказали в торговом цннтре "Европейский".

Снова открыли детскую игровую комнату в развлекательном комплексе Round1 (тц «Европейский»).

- Мы переходим на еженедельное проведение бесплатных творческих мастер-классов для детей. Будем делать это на постоянной основе, каждое воскресенье, с 13.00 до 17.00. Возрастных ограничений нет, ждем всех – как детей, так и их родителей. В ближайшее воскресенье мастер-класс будет посвящен моделированию из воздушных шариков, - рассказали в торговом центре «Щелковский».

Кстати

«Так никто не делает»

На Винзаводе с 23 января откроется новая выставка Анастасии Кузнецовой-Руф под названием «Так никто не делает». Всего будет представлено 19 картин, большую часть из которых она написала именно в 2020 году.

Выставка графики в музее "Гараж" Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Все работы выполнены в любимой технике автора – угольным карандашом на холсте. Этот удивительный, узнаваемый почерк художника, называют «вирированной живописью», - рассказали организаторы.

Выставка будет бесплатной, продлится до 28 февраля 2021 года.

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