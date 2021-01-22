Чаевые по QR-коду: московские курьеры стали зарабатывать больше, а официанты - нет

Электронные чаевые приносят вместе с заказом. Фото: Алиса ТИТКО

Поблагодарить официанта в кафе за хорошее обслуживание стало легче – чаевые можно оставить по QR-коду. Электронные чаевые во время пандемии стали оставлять чаще, но богаче о них стали только курьеры.

- Большую роль сыграла пандемия коронавируса, придав мощное ускорение развитию спроса на возможность сказать «спасибо» в безналичной форме, - говорит Дмитрий Спиридонов, сооснователь и генеральный директор CloudPayments.

Чаевых в ресторанах не прибавилось

Оставлять 50-100 рублей на чай официанту необязательно, но приветствуется. Негласное правило – если тебя обслужили хорошо, то поблагодари рублем. Во время пандемии, когда из кафе и ресторанов убрали даже бумажные меню, официантам все меньше оставляли чаевые наличными. Альтернативой стали электронные чаевые и к 2023 году, как говорят эксперты, их количество увеличится в разы.

- Сервисы удобные, прямо на чеке печатается QR-код, по которому деньги зачисляются сразу же на карту. Для заведения тоже своя польза – можно отследить, какого официанта больше всего благодарят, - рассказал Евгений Демченко, амбассадор Федерации рестораторов и отельеров.

Оставить чаевые стало проще - просто навести камеру на QR-код. Фото: Алиса ТИТКО

Традиция оставлять чаевые, как говорят в ресторане "360", сохранилась, несмотря на пандемию. Посетители всегда благодарят официантов за хорошее обслуживание даже, когда нет наличных.

- Посетители, например, просят номер банковской карты официанта, чтобы сделать перевод. А с появлением электронных чаевых стало намного удобнее - официант приносит карточку с QR-кодом, куда гости могут отправить ему любую сумму. А бывают случаи, когда клиенты оставляют свои визитки, предлагая скидки на адвокатские услуги или в салоне красоты. Бывает, что оставляют чаевые в виде заказа блюда для официанта, так и спрашивают: "Что вам нравится в вашем ресторане? Закажите себе стейк или салат - хочу вас угостить", - рассказала Алена Чернышева, управляющая ресторана "360" на смотровой площадке Panorama360.

Алена Чернышева, управляющая ресторана "360" на смотровой площадке Panorama360 Фото: Личный архив героя публикации

Как рассказывают сами официанты, наличными чаевые составляют 50-100 рублей, а электронным переводом больше - от 100 до 500 рублей.

- Могу сказать, что гостям стало однозначно удобнее. Случаев «простите, нет наличных, давай в другой раз» стало значительно меньше. У нас в ресторане все равно чаевых наличными больше. Примерно 75% наличные, 25% онлайн. Единственный минус, ты не получаешь деньги сразу. Но я все равно считаю, что это удобный технологичный сервис, который должен быть в 21 веке в каждом ресторане, - рассказал Максим Зверев, старший официант Tokyo Sushi.

Сказать, что произошел рост чаевых у официантов нельзя. Покупательная способность клиентов даже в премиальных ресторанах упала, люди стали менее щедрыми и чаевых оставляют меньше.

- В целом, по итогам 2020 года объем обычных чаевых не уменьшился, но общий доход официантов от чаевых снизился – из-за отсутствия банкетов (мероприятия, Дни рождения), - рассказал Максим Ползиков, генеральный директор Ginza Project.

Но в каждом ресторане своя система, например, в «Полете» на Ходынском поле официанты делят чаевые на всех в конце рабочего дня.

- С электронными чаевыми стало удобнее для гостя, а для официантов - большой разницы пока не заметил. Те, кто хочет оставить чай и отблагодарить, те оставляют наличные, или пользуются электронным переводом, или могут кинут на карту по телефону. Те, кто не хотели оставлять - они и не оставляют. Разница лишь в том, что теперь неудобно прикрываться отсутствием наличных. Но я "за" такой сервис. Он должен быть. Это технический прогресс, в нашей работе в частности, - говорит Андрей Орлов, официант ресторана "Полет".

Андрей Орлов, официант ресторана "Полет". Фото: Личный архив героя публикации

Из истории и как в Европе

Традиция оставлять «на чай» зародилась в XVI веке в Англии - если гости оставались ночевать в доме хозяина, то оставляли деньги его слугам. Стоит отметить, что в России традиция давать чаевые довольно молодая и еще не сформировавшаяся.

- После революции 1917 года в стране произошло обесценивание человеческие ценности, уважение к труду. Людям внесли в сознание, что таксисты, официанты, парикмахеры – это обслуга, поэтому никакого уважения к их труду нет, а за что тогда благодарить и оставлять чаевые? Позже стали оставлять в ресторанах и такси, но никаких принципов вроде 10 или 15% — мастеру, водителю или официанту не было, - рассказывает Инга Корягина, доцент кафедры маркетинга Российского экономического университета им. Плеханова.

В столице те, кто оставляют чаевые делятся на два типа:

- «платить нужно обязательно, даже если обслужили плохо»,

- «плачу только за подаренные эмоции и внимание».

Остальные придерживаются мнения, что официанты и так должны хорошо обслуживать – им же платят деньги в ресторане. Но так рассуждать получится только в России, а уже в Европе, Соединенных Штатах, Бразилии принято оставлять чаевые – от 5 до 25% от размера счета. В Японии подумают, что вы забыли, а в Китае воспримут, как взятку.

Курьеры и таксисты не зря старались

До пандемии основными получателями чаевых были официанты и мастера салонов красоты, но героями 2020 года стали курьеры, которые доставляли все необходимое, снижая общий риск заразиться.

- Самый высокий средний чек по чаевым курьерам был в апреле - 152 рубля, в мае произошло снижение на 8% - до 139,8 рублей, в июне - до 133,1 рублей, - рассказали в CloudPayments.

Благодарить рублем также стали мастеров салонов красоты, водителей такси, артистов и музыкантов во время онлайн-концертов, стримеров и видеоблогеров во время трансляций.

- Самые большие чаевые пассажиры оставляют водителям такси во время непогоды (дождь, мороз). В среднем в морозные дни января водителей благодарили с помощью онлайн-чаевых на 43% чаще, а средняя сумма чаевых была на 6% больше. Максимальная сумма онлайн-чаевых, переведенная водителю такси, была 2000 рублей, - рассказали в пресс-службе CloudPayments.

Кстати

Чаевые не добавят в чек без ведома клиента

Согласно постановлению Роспотребнадзора с 1 января 2021 года кафе и рестораны не смогут включать в чек чаевые или другие платежи, которые не касаются стоимости заказанных блюд и выбранных услуг.