Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв обратился к жителям области, детей которых зовут на несанкционированный митинг

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв обратился к жителям Московской области, имеющих детей-подростков. Напомним, в соцсетях в последние несколько дней развернулась масштабная кампания, адресованная школьникам - через многочисленные ролики их призывают 23 января прийти на несанкционированный митинг в центре Москвы. Сегодня Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Вовлечение несовершеннолетних в противоправные действия».

Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «Россия 24».

- Сейчас идет активный призыв молодежи на участие в акции 23 января, - напомнил губернатор. - Обращаю внимание, что по мнению правоохранительных органов она считается незаконной, несанкционированной, поэтому участие в ней может повлечь самые серьезные последствия. Мы, родители, несем полную ответственность за наших детей, поэтому, пожалуйста, проведите разговор и убедите детей отказаться от участия в этой акции.

Губернатор Подмосковья отметил, что каждый гражданин России, безусловно, имеет право высказать свое мнение. Но должен это делать в рамках закона.