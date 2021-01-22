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Политика

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв обратился к жителям области, детей которых зовут на несанкционированный митинг

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Вовлечение несовершеннолетних в противоправные действия»
Игорь ФЕКЛИСТОВ
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв обратился к жителям Московской области, имеющих детей-подростков. Напомним, в соцсетях в последние несколько дней развернулась масштабная кампания, адресованная школьникам - через многочисленные ролики их призывают 23 января прийти на несанкционированный митинг в центре Москвы. Сегодня Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Вовлечение несовершеннолетних в противоправные действия».

Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «Россия 24».

- Сейчас идет активный призыв молодежи на участие в акции 23 января, - напомнил губернатор. - Обращаю внимание, что по мнению правоохранительных органов она считается незаконной, несанкционированной, поэтому участие в ней может повлечь самые серьезные последствия. Мы, родители, несем полную ответственность за наших детей, поэтому, пожалуйста, проведите разговор и убедите детей отказаться от участия в этой акции.

Губернатор Подмосковья отметил, что каждый гражданин России, безусловно, имеет право высказать свое мнение. Но должен это делать в рамках закона.

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