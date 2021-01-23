На свадьбе в Новой Москве родственник невесты застрелил жениха и его брата

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям «убийство двух и более лиц» и «незаконное хранение оружия». Фото: Олег ЗОЛОТО

Конфликт на свадьбе в Новой Москве закончился двойным убийством. В загородном ресторане «Александр» у поселка Власово отмечали бракосочетание 36-летнего Филиппа Кординяну, уроженца Молдавии с российским паспортом.

Родственники жениха и невесты заехали в клуб еще в четверг, - рассказывает источник в правоохранительных органах. - Предполагалось, что гулять будут три дня, ночуя здесь же, в гостиничных номерах. Свадьбу отмечали шумно и весело. Много выпивали, конечно...

Вечером второго дня (в пятницу) жених поссорился с одним из родственников невесты. Как говорят, гость был прилично пьян и начал высказывать жениху различные претензии. Его как могли усмиряли, но в итоге все дошло до потасовки, в которой жених нанес новому родственнику несколько ударов.

Со слов очевидцев, неадекватного гостя вытолкали за ворота, он сел в свою машину и уехал, - продолжает источник. - Но через пару часов он вернулся с пистолетом.

Мужчина выстрелил несколько раз в Филиппа Кординяну - одна из пуль попала в грудь. Мужчина скончался на месте. Вместе с ним получил смертельное ранение его младший брат Раду Кординяну (34 года).

Стрелок же с места преступления сбежал на внедорожнике, с которого до этого предусмотрительно снял номера. Его сейчас ищут.

Известно, что погибшие братья занимались бизнесом. Раду Кординяну приехал на свадьбу из Калуги, где держит магазин строительных материалов.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям «убийство двух и более лиц» и «незаконное хранение оружия».

В настоящее время следователи и криминалисты работают на месте происшествия, - сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК по Москве Юлия Иванова.