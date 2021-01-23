Мобильные пункты вакцинации от COVID откроют в Москве на стройках

Сейчас в столице прививку от COVID можно сделать бесплатно в ближайшем из 100 пунктов вакцинации Фото: REUTERS

В ближайшие две - три недели в столице откроются дополнительные мобильные пункты вакцинации от коронавируса. Сюда смогут прийти строители и работники Cтроительного комплекса.

«Мы уже приступили к подготовке добровольной вакцинации от СOVID-19 наших сотрудников, - сообщил сегодня, 23 января, заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. - Выездные прививочные центры появятся на строительных площадках и в организациях Строительного комплекса».

По его словам, желающие смогут сделать прививку не только на стройках государственного заказа, но и на инвестиционных площадках, а также в учреждениях, которые входят в состав Строительного комплекса Москвы. Вакцинация проводится отечественным препаратом «Спутник V» бесплатно и добровольно.

«Уверен, что наши рабочие сознательные люди и понимают необходимость защиты от вируса, - отметил заммэра. - Вакцинация - это единственно правильный путь в борьбе с эпидемией, иначе это все растянется на очень долгие годы, повлияет на жизнь - на бытовую, на экономику».

Напомним, сейчас в столице прививку от COVID можно сделать бесплатно в ближайшем из 100 пунктов вакцинации при городских взрослых поликлиниках. Они работают каждый день по записи. Даты приема доступны на две недели вперед. При желании вакцину можно получить также в любой из 42 частных клиник, но придётся раскошелиться за введение препарата - в среднем около 2 тысяч рублей.

Без записи прививку сделают бесплатно в мобильных пунктах в общественных местах, например, в ГУМе, театре "Геликон-опера", фуд-молле "Депо", в некоторых торговых центрах (адреса и расписание - на портале мэра mos.ru). С собой нужно принести паспорт и полис ОМС.