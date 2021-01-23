«Попросил друга привезти пистолет»: В Москве задержали подозреваемого в двойном убийстве на свадьбе

В Москве задержан подозреваемый в совершении двойного убийства на свадьбе.

- Напомним, с четверга в загородном клубе на территории Новой Москвы гуляли свадьбу бизнесмена, уроженца Молдовы.

- К исходу второго дня, когда все уже были изрядно навеселе, у жениха случился конфликт с одним из родственников невесты.

- Гостя-дебошира вытолкали за территорию, надавав тумаков.

- Но вскоре тот явился с пистолетом и застрелил жениха, 36-летнего Филиппа Кординяну, и его 34-летнего брата Раду. Оба скончались на месте.

Стрелок же уехал с места преступления на внедорожнике со скрученными номерами.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил, что разыскивают двоих подозреваемых.

- Известно, что у стрелка с собой изначально не было оружия. Однако после ссоры он позвонил своему знакомому и попросил привезти пистолет, - рассказал источник.

Как стало известно, один из подозреваемых задержан - мужчина, который предположительно убил братьев Кординяну. Его пособника еще ищут.

- Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям «убийство двух и более лиц» и «незаконное хранение оружия», - сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК по Москве Юлия Иванова.