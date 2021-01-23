В двойном убийстве на свадьбе в Новой Москве подозревают сыновей депутата

У Раду (слева) и Филиппа Кординяну (справа) остались дети. Фото: СОЦСЕТИ

«Комсомольской Правде» стали известны новые детали расстрела на свадьбе в Новой Москве. Напомним:

- В загородном клубе «АлександрЪ» в Новой Москве вечером в пятницу гуляли свадьбу.

- В какой-то момент один из гостей со стороны невесты поссорился с женихом, 34-летним Раду Кординяну (его семья много лет назад приехала из Молдовы и получила гражданство).

- Гостя-буяна вытолкали на улицу, он - как всем казалось - уехал. А потом вернулся и застрелил из пистолета Раду Кординяну и его 36-летнего брата Филиппа.

- Стрелок сбежал с места убийства на машине, за рулем которой сидел еще один мужчина.

БРАТ ЗА БРАТА

На следующий день полицейские задержали сначала одного, а спустя несколько часов и второго подозреваемого.

Как сообщил kp.ru источник в правоохранительных органах, основной подозреваемый в убийстве - 31-летний Владимир Девятаев. По версии следствия, после конфликта в Кординяну он с улицы позвонил своему брату и тот, как считают следователи, привез к клубу пистолет. Брат - 35-летний Алексей Девятаев - также задержан.

- Их допрашивают. Параллельно в квартирах подозреваемых проводятся обыски, ищут оружие убийства, - сообщил источник.

Также стало известно, что подозреваемые - старшие сыновья местного депутата. 58-летняя Анна Девятаева входит в Совет депутатов поселения Новофедоровского Новой Москвы - эта территория находится в 20 километрах от клуба, где отмечали свадьбу.

- Девятаева когда-то работала учителем начальных классов, а потом пошла в бизнес. Сейчас у нее в деревне свой салон красоты, - рассказал «Комсомольской Правде» один из знакомых семьи.

«НА ВТОРОЙ ДЕНЬ СВАДЬБЫ ОСТАЛИСЬ САМЫЕ БЛИЗКИЕ»

Корреспондент сайта kp.ru поговорил с другом погибших мужчин, который сообщил новые подробности.

- Раду одно время жил в Калуге, а последние годы у него был свой павильон на строительном рынке «Мельница» (41 км МКАД, - Авт.). Раду работал как ИП. А у его брата Филиппа была своя авторемонтная мастерская/ Он с семьей и двумя дочерьми жил в Подольске.

- Раду Кординяну был раньше знаком с Владимиром Девятаевым, которого подозревают в его убийстве?

- Да. Раду сейчас живет в селе Яковлевское, где проживают Девятаевы - и мама, и сыновья. Владимир был соседом Раду, а жена Владимира - подругой русской девушки, с которой он как раз играл свадьбу.

По словам нашего собеседника, Раду ранее уже был женат. В предыдущем браке остались дочь и сын.

- В пятницу они сыграли свадьбу в ресторане этого загородного клуба «АлександрЪ». Там было около тридцати гостей с обоих сторон. А в среду сняли там на территории коттедж и продолжили праздник. Там уже оставались самые близкие. Владимир тоже был.

КТО НА САМОМ ДЕЛЕ БЫЛ В ДЖИПЕ?

Главный вопрос: из-за чего возник конфликт, который в итоге привел к гибели двух человек?

По словам знакомого братьев Кординяну, зацепились во время нетрезвых разговоров, кто откуда приехал.

- Насколько мне известно, тот «сосед» спьяну что-то сказал обидное про молдавское происхождение Раду. Из-за этого и сцепились. Это все было очень глупо. Потому что у самого Раду никаких националистических взглядов никогда не было. У него и первая жена была русская. По-русски он говорил чисто. Не знаю, с чего понесло того парня…

Еще один интересный момент. Гости свадьбы уверены, что мужчина, который поссорился с женихом, непосредственно в самом убийстве не участвовал.

- Как мне рассказали, «соседа» вывели на улицу. Он оттуда кому-то позвонил, попросил помощи и затем вызвал Раду ко входу. С ним пошел Филипп. На улице стоял черный джип без номеров. Открылось окно и из него начали стрелять. Внутри сидели двое. Затем машина уехала, а «сосед» остался. Возможно, он сам не ожидал, что все зайдет так далеко. По тому, как все это было сделано, понятно, что это сделали полные отморозки. По почерку - как будто бандиты из 90-х.

В общем, следствию есть еще над чем поломать голову.

В Следственном комитете эту историю пока комментируют скупо. Известно лишь, что СК возбудил уголовное дело по статьям «убийство двух и более лиц» и «незаконное хранение оружия».

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