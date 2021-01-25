Вакцину в столице можно получить бесплатно и даже без записи

На фото (слева направо) - Ольга и ее младшая сестра Мария с родителями - Светланой Владимировной и Сергеем Михайловичем. Фото: Из архива Ольги Светличной

На сегодня уже более 220 тысяч горожан получили вакцину «Спутник». Причем не только в районных поликлиниках, но и в частных медцентрах и выездных кабинетах в общественных местах (см. «Важно»). Список тех, кто может участвовать в масштабной бесплатной вакцинации, постоянно расширяется. В числе первых привитых - Ольга Светличная из Зеленограда.

ПОСЛЕ ЗАРАЖЕНИЯ ЛЕЧЕНИЕ ДЛИТСЯ МЕСЯЦАМИ

- Ольга Сергеевна, почему вы решили сделать прививку?

- Каждый день я работаю с людьми, общаюсь со многими лично, и ограничить эти контакты нереально. Несмотря на то что все мы носим маски и перчатки, полностью избежать заражения вряд ли получится. К тому же на мое решение участвовать в вакцинации повлияла очень тяжелая болезнь моих родителей. Им под 60 лет, хронических болезней не было. Оба попали в ноябре прошлого года в реанимацию с коронавирусом, лежали в соседних больницах, буквально через дорогу друг от друга. Я ничем не могла им помочь, не могла даже просто находиться рядом и держать за руку. До сих пор переживаю, поскольку после выписки папа все еще продолжает лечиться, ему постоянно нужен дополнительный кислород. Мама выздоровела полностью. Благодаря прививке точно удастся избежать таких ужасных последствий инфекции, как у моих родителей. Если раньше они сомневались, надо ли делать вакцину, то теперь однозначно решили привиться. У нас многие знакомые переболели ковидом, и, к сожалению, не все выжили.

Где проходит вакцинация от COVID-19. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

УКОЛОЛИ - И ПОШЕЛ

- Как себя чувствовали после первого и второго уколов?

- На первый прием специально пришла в воскресенье, чтобы остаться дома после прививки. Беспокоилась, что могу почувствовать себя плохо. Когда мне сделали укол, у меня не было абсолютно никаких ощущений. Даже место введения препарата не болело, не покраснело и не отекло. Температура была нормальная, слабости нет. На следующий день, как обычно, пошла на работу к 8 утра.

Врачи в поликлинике подробно расспрашивали меня об изменении самочувствия, а мне и рассказать им нечего (смеется). После второго укола появилась лишь небольшая мышечная боль в руке. Такое ощущение, будто отлежала ее. Но в целом все прошло легко.

- Почему, на ваш взгляд, важно пройти вакцинацию, особенно людям из групп риска?

- На своей работе часто слышу от посетителей о том, что они устали от масок и перчаток, устали от ограничений. Считаю, вакцинация может стать вкладом каждого в борьбу с коронавирусом и возвращение к нормальной жизни. Поэтому нужно задуматься. Если мы ничего не будем делать и станем просто ждать, мало что изменится. Под лежачий камень вода не течет. Каждому нужно сделать то, что в его силах. Вакцина поможет защитить от заражения и себя, и близких, и остальных людей.