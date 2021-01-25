Ребенок потерял слух из-за взорвавшейся в школе петарды

В настоящее время полиция проводит проверку и устанавливает все обстоятельства произошедшего. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В одну из московских больниц обратился 14-летний Иван В.* (имя изменено - прим. ред.). Мальчик пожаловался врачам, что уже несколько дней у него сильно болит правое ухо и он им ничего не слышит. Осмотрев школьника, врачи обнаружили серьезную травму. Оказалось, что когда Ваня был на занятиях в школе, один из его одноклассников взорвал рядом с лицом мальчика петарду. Звук взрыва был настолько сильным, что не просто оглушил школьника, но и причинил серьезные увечья слуховому аппарату.

«После осмотра 14-летнего Ивана В.* врачи поставили ему диагноз: правосторонняя острая сенсорная тугоухость. Школьник пояснил медикам, что травму получил в школе, когда один из его приятелей взорвал рядом с его лицом петарду. Ваня несколько дней терпел боль и надеялся, что все пройдет само, однако боль только усиливалась, и школьник обратился в больницу», - рассказал KP.RU источник в здравоохранении города

В настоящее время полиция проводит проверку и устанавливает все обстоятельства произошедшего. Здоровьем пострадавшего школьника сейчас занимаются врачи, мальчик госпитализирован, ему оказывают необходимую медицинскую помощь. Сможет ли Ваня снова полноценно слышать, пока неизвестно.