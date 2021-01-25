Погода в Москве 25 – 31 января 2021: Когда закончится рекордная оттепель и растают ли сугробы

Рекордное потепление в январе принес в европейскую часть России атлантический циклон. Фото: Алексей ФОКИН

По ощущениям на улице уже почти весна. Снег вовсю тает, а на небе проглядывает солнце. Ранним утром 25 января в Москве побит температурный рекорд: в 4 утра термометры на главной столичной метеостанции ВДНХ показывали +3,8 градуса. Такой теплыни в Татьянин день не бывало за все 140 лет метеонаблюдений. Прежний максимум, +3,6 градуса, держался с 2002 года. А по сравнению с климатическими нормами сейчас аж на 12 градусов теплее.

Аномальная оттепель не только в Москве. В выходные новые температурные рекорды установлены в Тамбове (+2,4), Смоленске (+3,2), Орле (+3,3), Брянске (+4,1 градуса).

Январскую весну принес атлантический циклон – он закачивает в Европейскую часть России теплый воздух со Средиземного моря.

Что дальше? Ждать ли новых теплых аномалий? А может, из-за оттепели и сугробы растают? За пару дней они уже заметно скукожились, превратившись в лужи и серую кашу на дорогах. Прогнозы синоптиков о погоде в Москве на 25 – 31 января kp.ru прокомментировала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова:

- Понедельник стал самым теплым днем с начала зимы. Температурный рекорд – первый в 2021 году. В ближайшие дни рекордов больше не ждем. Во-первых, станет чуть прохладнее. Во вторник и среду не выше +2 градусов, пасмурно, по утрам туман. В четверг и пятницу до +1. Конечно, для января и это аномальное тепло, но все же до исторических максимумов далеко. Рекорд для 26 января +5 градусов, и он держится больше столетия, с 1886 года. Для 27 января +3 градуса, и тоже давнее достижение, 1914 года.

Высота снежного покрова за минувшие сутки уменьшилась на 2 – 5 см в разных районах столицы. За сегодняшний день сугробы подтают еще на 1 – 3 см. Потом температуры станут пониже, и снег будет не столько таять, сколько проседать. Полностью он ней сойдет, конечно. А в четверг ждем снегопад, так что наметет снова.

Оттепель закончится в выходные. По прогнозам Гидрометцентра России, в ночь на субботу, 30 января, подморозит до -10 градусов, днем -2...-7, пасмурно и небольшой снег. В воскресенье, 31 января, примерно такая же картина, только без осадков.