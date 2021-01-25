Собянин: «Сегодня можно с уверенностью сказать, что пандемия пошла на спад»

Мэр Москвы Сергей Собянин. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сегодня, 25 января, в нашей стране отмечается День российского студенчества. По традиции в праздник мэр Москвы Сергей Собянин встречается с учащимися столичных вузов. В этот раз пандемия задала тон общению. С мэром повидались студенты и ординаторы медицинских вузов и колледжей, ушедшие добровольцами на коронавирусный фронт. Встреча прошла в резервном ковидном госпитале больницы № 24, развернутом в павильоне № 75 на ВДНХ.

«С праздником вас! Когда бы вы думали, что праздник будете отмечать в таких условиях на ВДНХ, но не с той целью, с которой приходят на ВДНХ обычно? - обратился к студентам Сергей Собянин. - ВДНХ обычно - это центр активностей, выставок, спортивных мероприятий, концертов. Сегодня ВДНХ - один из главных центров борьбы с COVID. Во многом ваша заслуга, что количество больных здесь, теперь хорошо видите, очень не большое. Хочу поблагодарить вас. Десятки тысяч студентов участвуют в волонтерской деятельности, помогают москвичам в сложной ситуации, доставляют им лекарства, питание, просто участвуют в их жизни, помогают пережить им это трудное время».

Мэр заявил, что пандемия коронавируса пошла на спад и Москва постепенно отменяет ограничения.

«Практически ни в одном городе мира такой системы нет, - сказал Собянин. - Вы видите, что происходит в европейских столицах. Мы обеспечиваем полную доступность диагностики и поликлинического лечения, амбулаторного, скорой помощи и ковидных госпиталей. Именно поэтому в Москве были минимальные ограничения по сравнению с тем, что делалось в других городах мира. Сегодня можно с уверенностью сказать, что пандемия пошла на спад. Вы видите, что мы начали постепенно, шаг за шагом открывать город для нормальной жизни. Огромное спасибо. Я уверен, что вы попробовали себя на приверженность профессии и из вас будут хорошие врачи, а самое главное - замечательные люди».

Напомним, весной 2020 года медицинские вузы и колледжи столицы откликнулись на призыв Департамента здравоохранения Москвы привлечь студентов и ординаторов к участию в борьбе с пандемией. Среди них - Сеченовский университет, Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Пирогова, Московский государственный медико-стоматологический университет имени Евдокимова, Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования, Российский университет дружбы народов, шесть медицинских колледжей Департамента здравоохранения Москвы - №1, №2, №5, №6, №7 и Свято-Димитриевское училище сестёр милосердия. Перед тем, как идти в ковидный бой, студенты и ординаторы прошли дополнительное обучение.

"Я работаю в госпитале младшей медицинской сестрой, - рассказала Юлия Дренина, студентка Московского медико-стоматологического университета имени Евдокимова. - В первую волну занималась волонтёрством. А летом поехала отдыхать в Санкт-Петербург и там увидела стену памяти, посвященную врачам, которые отдали свою жизнь в борьбе с COVID-19. Тогда во мне что-то ёкнуло, я подумала: почему они пошли помогать, а я нет? Когда осенью был объявлен набор сюда, в госпиталь на ВДНХ, я пришла не за дополнительными баллами, а именно для того, чтобы внести свой вклад в борьбу с пандемией. Мне здесь очень нравится, ты чувствуешь себя нужным человеком".

ЧЕМ ПОМОГАЮТ

Ординаторы и студенты выпускных курсов стали участковыми врачами-терапевтами в поликлиниках и трудятся наравне со своими старшими коллегами, в том числе в «ковидных» бригадах, посещающих заболевших на дому.

Второй большой отряд студентов и ординаторов работает непосредственно в «красных зонах» коронавирусных стационаров в качестве медицинских сестер и младшего медицинского персонала.

Их работа оплачивается по полным ставкам этих должностей со всеми дополнительными надбавками за работу с пациентами с COVID-19. Практикантам выплачивалось денежное поощрение.

ЦИФРЫ

В первую волну пандемии весной-летом 2020 года в больницы и поликлиники Москвы пришли более 8 тысяч студентов и ординаторов. Осенью-зимой их количество выросло уже до 11 тысяч, включая 4 829 студентов вузов, 1 002 ординаторов, 4 581 студента колледжей. Еще 715 студентов-медиков помогали в качестве волонтеров.

Сейчас в медицинских учреждениях города продолжают работать почти 4 тысячи студентов и ординаторов. Больше всего их в районных поликлиниках.