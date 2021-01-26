Где сделать прививку от коронавируса в Москве: все пункты вакцинации

Список мест, где в Москве можно привиться от Ковид-19, постоянно расширяется.
Фото: Олег ЗОЛОТО
Вакцинация от COVID в столице постоянно расширяется. Тех, кто может в ней участвовать, становится больше с каждой неделей (см. список ). Прививочных пунктов тоже прибавляется. Хочешь - иди в ближайшую поликлинику. На выбор еще - выездной кабинет в торговом комплексе или частный медцентр. Рассказываем, где сделать прививку от коронавируса в Москве.
Каждому пациенту выдают отечественную вакцину «Спутник V» бесплатно, но за сам укол в коммерческих пунктах придётся раскошелиться - в среднем от 2 тысяч рублей. В остальных местах вся процедура полностью бесплатна. С собой нужно принести паспорт и полис ОМС. Рассказываем, куда приходить на прививку и как записаться на приём.
1. В одной из 100 районных поликлиник. Время и дату приема можно выбрать, как вам нравится:
Онлайн
- на mos.ru в личном кабинете;
- через сайт emias.info;
- в 3 городских мобильных приложениях - «Госуслуги Москвы», «Моя Москва» и «ЕМИАС.ИНФО».
Лично - через информационные киоски в районной поликлинике. Этот вариант подходит также, если по каким-то причинам у вас нет возможности онлайн-записи.
По телефону - в ближайшей удобной поликлинике независимо от прикрепления (номера телефонов - на портале мэра). Также сюда можно обратиться, если не получается оформить электронную запись или у вас нет прикрепления к московской поликлинике.
Полный список пунктов вакцинации смотрите тут.