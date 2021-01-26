Полный список пунктов вакцинации от Cоvid-19 в столице

Адреса прививочных пунктов в городских поликлиниках:

Центральный округ

№3, филиал №1

ул. Большая Бронная, д. 3

№3, филиал №3

Большой Николопесковский пер., д. 4

№68, филиал №1

Большой Строченовский пер., д. 23

№46, филиал №3

ул. Воронцовская, д. 14/14, стр. 1

№5

Даев пер., д. 3, стр. 1

№3

Ермолаевский пер., д. 22/26, стр. 1

№220

ул. Заморенова, д. 27

№68, филиал №4

1-й Зачатьевский пер., д. 1/15

№64, филиал №2

ул. Ладожская, д. 4/6, стр. 1

№220, филиал №3

Расторгуевский пер., д. 3

№5, филиал №2

ул. Трубная, д. 19/12, стр. 1

Западный округ

№8, филиал №2

ул. 26-ти Бакинских Комиссаров, д. 10, корп. 5

№8, филиал №3

ул. Большая Очаковская, д. 38

№8, филиал №1

пр-т Вернадского, д. 30

№209, филиал №1

ул. Кременчугская, д. 7, корп. 1

Клинико-диагностический центр №4

ул. Крылатские Холмы, д. 3

№195

ул. Крылатские Холмы, д. 51

Городская больница, поликлиническое отделение

г. Московский, 3-й микрорайон, д. 7

№212, филиал №3

ул. Новоорловская, д. 4

Клинико-диагностический центр №4, филиал №3

ул. Поклонная, д. 8, корп. 3

№209

ул. Раменки, д. 29

№212, филиал №1

ул. Скульптора Мухиной, д. 14

№195, филиал №5

Филевский б-р, д. 18

Юго-Западный округ

№22, филиал №3

ул. Большая Черемушкинская, д. 6а

№22, филиал №5

ул. Вавилова, д. 71, стр. 1

№11, филиал №2

пр-т Вернадского, д. 9/10

Консультативно-диагностическая поликлиника №121, филиал №8

ул. Изюмская, д. 37

Диагностический клинический центр №1, филиал №1

ул. Каховка, д. 12а

№22

ул. Кедрова, д. 24

Консультативно-диагностическая поликлиника №121, филиал №4

ул. Коктебельская, д. 6, стр. 1

№11

ул. Кравченко, д. 14

Диагностический клинический центр №1

ул. Миклухо-Маклая, д. 29, корп. 2, корп. Б

№134, филиал №1

ул. Тарусская, д. 6, корп. 1

№11, филиал №3

Университетский пр-т, д. 9

Юго-Восточный округ

№23

ул. Авиаконструктора Миля, д. 6, стр. 1

№19, филиал №2

ул. Армавирская, д. 2/20

Диагностический центр №3, филиал №4

Волжский б-р, д. 9

№23, филиал №3

ул. Вострухина, д. 5

№109, филиал №2

ул. Грайвороновская, д. 18, корп. 1

Диагностический центр №3, филиал №1

ул. Михайлова, д. 33

№23, филиал №5

ул. Недорубова, д. 2

№36

ул. Новомарьинская, д. 10, корп. 1

№9

Перервинский б-р, д. 4, корп. 2

Диагностический центр №3, филиал №3

Таможенный пр-д, д. 3

№9, филиал №2

ул. Федора Полетаева, д. 6

Южный округ

№210, филиал №2

ул. Алма-Атинская, д. 3, стр. 3

№52, филиал №2

Булатниковский пр-д, д. 8

№67

Варшавское ш., д. 19, стр. 2 и 3

№67, филиал №1

ул. Высокая, д. 19

№170, филиал №3

ул. Газопровод, д. 11

№166, филиал №3

ул. Домодедовская, д. 29, корп. 1

№214

ул. Елецкая, д. 14

№166, филиал №2

Кавказский б-р, д. 45, стр. 1

№210

Каширское ш., д. 57, корп. 1

№2, филиал №1

ул. Чертановская, д. 14

№170, филиал №1

ул. Чертановская, д. 62, корп. 1

№2, филиал №3

ул. Ялтинская, д. 10

Северо-Восточный округ

№107, филиал №2

ул. Бестужевых, д. 15

№107

ул. Декабристов, д. 24

№12, филиал №1

ул. Касаткина, д. 7

№218, филиал №2

ул. Лосевская, д. 2

№12, филиал №5

9-й пр-д Марьиной Рощи, д. 8а, стр. 1

Диагностический центр №5, филиал №2

ул. Мурановская, д. 10а

№107, филиал №3

ул. Полярная, д. 28

№218, филиал №5

ул. Ротерта, д. 12

№218

пр-д Шокальского, д. 8, стр. 1

№12, филиал №4

ул. Яблочкова, д. 3а, стр. 1

Северо-Западный округ

№115, филиал №3

ул. Долгова, д. 1, корп. 4

№180, филиал №4

ул. Дубравная, д. 41

№180, филиал №1

ул. Кулакова, д. 23

№115, филиал №4

ул. Пехотная, д. 3, стр. 16

№219, филиал №4

ул. Родионовская, д. 10/2

№180

Уваровский пер., д. 4

№219, филиал №2

б-р Яна Райниса, д. 4

Восточный округ

№191

ул. Алтайская, д. 13

№69

ул. 2-я Владимирская, д. 31а

№64

ул. Малая Семеновская, д. 13

№66, филиал №4

ул. Новокосинская, д. 42

Консультативно-диагностический центр №2, филиал №3

Открытое ш, д. 24, корп. 9

№66

ул. Салтыковская, д. 11б

№175, филиал №2

Сиреневый б-р, д. 30

№69, филиал №1

Федеративный пр-т, д. 31

Консультативно-диагностический центр №2, филиал №2

ул. Хромова, д. 45

Северный округ

Консультативно-диагностический центр №6, филиал №2

Бескудниковский б-р, д. 59, стр. 1

№45

5-й Войковский пр-д, д. 12

Консультативно-диагностический центр №6, филиал №3

ул. Дубнинская, д. 40, стр. 2

№6, филиал №1

ул. 1-я Квесисская, д. 8

Консультативно-диагностический центр №6

Керамический пр-д, д. 49б

№62, филиал №3

ул. Куусинена, д. 6б

№62, филиал №4

Ленинградский пр-т, д. 18а

№6, филиал №4

ул. Немчинова, д. 14

№45, филиал №1

ул. Пулковская, д. 8, стр. 1

№45, филиал №3

ул. Смольная, д. 55, корп. 1

№62, филиал №1

Чапаевский пер., д. 4

Зеленоград

Больница имени Кончаловского, поликлинические отделения:

- №2, корп. 2042;

- №4, корп. 1460;

- №5, корп. 911

Троицкий и Новомосковский округа

Троицкая городская больница, филиал №1, «Десеновское»

пос. Десеновское, Нововатутинский пр-т, д. 12а

Городская больница, поликлиническое отделение

г. Московский, 3-й микрорайон, д. 7

Больница «Кузнечики», поликлиническое отделение «Фабрика имени 1 Мая»

пос. Рязановское, поселок фабрики Первое Мая, д. 31а

Больница «Щербинская», поликлиническое отделение

г. Щербинка, ул. Первомайская, д. 10

2. В любом из 42 отделений частных клиник.

Дату и время можно выбрать по телефону или онлайн, оставив заявку на указанных сайтах медцентров, где есть электронная форма.

Адреса коммерческих пунктов вакцинации, куда уже завезли вакцину (список расширяется по мере поставки препарата и оформления необходимых документов):

Медси

- ул. Красная Пресня, д. 16, ст. м. «Краснопресненская», «Улица 1905 года»;

- Грузинский пер., д. 3а, ст. м. «Белорусская»-кольцевая;

- ул. Солянка, д. 12, стр. 1, ст. м. «Китай-город»;

- Благовещенский пер., д. 2/16, стр. 1, ст. м. «Маяковская».

Запись - (495) 023-60-84.

Сайт - medsi.ru

РЖД-Медицина

- ул. Ставропольская, д. 23, корп. 1, ст. м. «Люблино». Запись - (499) 266-98-98;

- ул. Новая Басманная, д. 5, ст. м. «Красные ворота». Запись - (499) 262-35-99.

Европейский медицинский центр

ул. Щепкина, д. 35, ст. м. «Проспект Мира"-радиальная.

Запись - (495) 933-66-55.

Сайт - emcmos.ru

К+31

ул. Лобачевского, д. 42, стр. 4, ст. м. «Проспект Вернадского».

Запись - (495) 324-15-10.

Сайт - k31.ru

Евромедсервис

4-й Верхний Михайловский пр-д, д. 10, корп. 6, ст. м. «Ленинский проспект».

Запись - (495) 781-70-07, (495) 781-60-06.

Ниармедик

- ул. Маросейка, д. 6-8, ст. м. «Китай-город»;

- ул. Гамалеи, д. 18, ст. м. «Щукинская».

Запись - (495) 230-03-09, (495) 617-11-71.

Поликлиника 101

ул. Большая Серпуховская, д. 16/15, стр. 2, ст. м. «Серпуховская».

Запись - (495) 025-01-01.

Чудо Доктор

ул. Школьная, д. 46, ст. м. «Римская».

Запись - (495) 032-15-21.

Инвитро

Каширское ш., д. 68, корп. 2, ст. м. «Кантемировская».

Запись - 8-800-200-36-30.

Сайт - invitro.ru

ОН-клиник

- ул. Воронцовская, д. 8, стр. 6, ст. м. «Таганская»;

- Зубовский б-р, д. 35, стр. 1, ст. м. «Парк культуры».

Запись (прививку начнут делать в ближайшие дни) - (495) 153-97-84.

Сайт - onclinic.ru

Медицина (Клиника академика Ройтберга)

2-й Тверской-Ямской пер., д. 10, ст. м. «Маяковская».

Запись - (495) 186-67-55.

Сайт - medicina.ru

Семейный доктор

- ул. Бакунинская, д. 1-3, ст. м. «Бауманская»;

- ул. Баррикадная, д. 19, стр. 3, ст. м. «Баррикадная»;

- ул. Профсоюзная, д. 127, стр. Б, ст. м. «Тёплый стан».

Запись - (495) 583-86-77.

Сайт - fdoctor.ru

ИММА

- ул. 3-я Мытищинская, д. 14А, ст. м. «Алексеевская»;

- Куркино, ул. Родионовская, д. 2, корп. 1, ст. м. «Планерная»;

- ул. Перерва, д. 39, 41, ст. м. «Братиславская»;

- Липовый парк, д. 4, корп. 1, стр. 1, ст. м. «Коммунарка»;

- ул. Никулинская, д. 5, корп. 2, ст. м. «Юго-Западная»;

- ул. Маршала Катукова, д. 24, корп. 5, ст. м. «Строгино».

Запись - (495) 154-06-55.

Сайт - imma.ru

Доктор Анна

ул. Миклухо-Маклая, д. 36А, ст. м. «Беляево».

Запись - (495) 735-88-99.

Сайт - doctor-anna.ru

Медпрайм

ул. Шаболовка, д. 10, корп. 1, ст. м. «Шаболовская».

Запись - (495) 021-54-84.

Сайт - medprime.ru

Мать и дитя

Севастопольский пр-т, д. 24, корп. 1, ст. м. «Профсоюзная».

Запись - (495) 127-42-46.

Сайт - mamadeti.ru

Латум клиника

Коровинское ш., д. 13, корп. 2, ст. м. «Селигерская».

Запись - (495) 150-17-78.

БЕЗ ЗАПИСИ

В любом из 10 мобильных прививочных кабинетов в общественных местах - торговых центрах, театре, фуд-молле. Желающих принимают по очереди с 10.00 до 21.00 (расписание можно уточнить на портале мэра mos.ru в разделе «Вакцинация от COVID-19»).

Поскольку прививка делается дважды, через три недели после первой инъекции нужно вернуться в тот же выездной пункт за вторым компонентом вакцины. Врачи сразу запишут пациента на конкретную дату.

Адреса выездных пунктов:

ГУМ

Красная пл., д. 3, ст. м. «Площадь Революции», «Театральная», «Охотный ряд».

Фуд-молл «Депо»

ул. Лесная, д. 20, стр. 3, ст. м. «Белорусская»-кольцевая.

Театр «Геликон-опера»

ул. Большая Никитская, д. 19/16, стр. 1–2, ст. м. «Арбатская».

Торговый центр «Океания»

Кутузовский пр-т, д. 57, ст. м. «Славянский бульвар».

Торговый центр «Город»

ш. Энтузиастов, д. 12, корп. 2, ст. м. «Авиамоторная».

Торговый центр «Афимолл Сити» (флагманский офис «Мои документы»)

Пресненская наб., д. 2, ст. м. «Деловой центр».

Торговый центр «Саларис»

пос. Московский, Киевское шоссе, 23-й километр, д. 1, ст. м. «Саларьево».

Торговый центр «Л-153»

ул. Люблинская, д. 153, ст. м. «Братиславская».

Торговый центр «Columbus»

ул. Кировоградская, д. 13а, ст. м. «Пражская».

Торговый центр «Калейдоскоп»

ул. Сходненская, д. 56, ст. м. «Сходненская».