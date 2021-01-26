На Воробьёвых горах откроется Инновационный научно-технологический центр МГУ

Ректор Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Виктор Садовничий и мэр Москвы Сергей Собянин во время церемонии открытия стройки Инновационной научно-технологической долины МГУ "Воробьевы горы". Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Сегодня, 26 января, мэр Москвы Сергей Собянин и ректор Московского государственного университета имени Ломоносова Виктор Садовничий объявили о начале строительства Инновационного научно-технологического центра МГУ "Воробьевы горы".

"Вчера МГУ отметил своё 266-летие, - сказал Сергей Собянин. - Сегодня мы даем старт крупнейшему проекту, который станет новой страницей в истории старейшего вуза России. На резервной территории МГУ начинается строительство первого корпуса Инновационного научно-технологического центра "Воробьевы горы" – кластера "Ломоносов".

Буквально три - четыре недели назад здесь возвышалась большая гора мусора, и больше ничего не было. За несколько недель мы провели огромную подготовительную работу. Сегодня на эту площадку уже вышли строители, которые одновременно занимаются проектированием, геологоразведочными работами, подготовительными работами. Параллельно начинает разворачиваться стройка. Надеюсь, через два года здесь будет уже возведен новый корпус".

Мэр напомнил, что проект выполняется по поручению президента Владимира Путина.

"Через несколько лет здесь, в Раменках, появятся сотни новых научных лабораторий, инновационных компаний и тысячи рабочих мест для московских ученых и высококвалифицированных специалистов", - отметил Собянин.

ЧТО СТРОЯТ

Инновационный научно-технологический центр (ИНТЦ) МГУ "Воробьевы горы" утверждён постановлением правительства России.

Новая площадка в 17,5 гектаров станет "домом" для компаний, занятых научно-технологической и внедренческой работой.

В Центре разместят 9 кластеров общей площадью 440 тысяч квадратных метров:

- "Ломоносов" – флагманский кластер, стартовая площадка для первых резидентов. Здесь появятся офисы для высокотехнологичных компаний с лабораториями, "чистыми комнатами", центрами сертификации и испытаний. Его планируют построить в 2021 - 2022 годах;

- "Нанотех" – нанотехнологи и исследования новых материалов, наномашиностроение;

- "Инжиниринг" – робототехника, технологии специального назначения и машинного инжиниринга, энергосбережение и эффективное хранение энергии;

- "Биомед" – биомедицина, фармацевтика, медико-биологические исследования;

- "Космос" – космические исследования и космонавтика;

- "Инфотех" – информационные технологии и математическое моделирование;

- "Геотех" – геономия и экология;

- Междисциплинарный кластер – междисциплинарные гуманитарные исследования и когнитивные науки; спорт, инновационные спортивные технологии; технологии искусственного интеллекта;

- Управленческий кластер – для управляющей компании, офисов.

Все здания кластеров объединят центральным общественным пространством – площадью со сквером.

КТО МОЖЕТ УЧАСТВОВАТЬ

В проект приглашаются:

- стартапы с разработками, доказавшими свою жизнеспособность;

- средние технологические компании, вышедшие на стадию продаж инновационной продукции;

- R&D подразделения крупных российских компаний и международных корпораций.

Заявки уже принимаются на IT-платформе Московского инновационного кластера i.Moscow. На сегодня подано 18 заявок.

ЧЕМ ПОМОГУТ РЕЗИДЕНТАМ

Для инновационных предприятий-резидентов ИНТЦ создадут максимально благоприятные условия налогообложения и регулирования.

Выглядит это так:

- проекты резидентов в течение 10 лет будут освобождены от большинства налогов, в том числе налога на имущество, на прибыль и НДС (при годовой выручке до одного миллиарда рублей);

- страховые взносы в государственные внебюджетные фонды будут снижены до 14%;

- для привлечения иностранных работников не потребуется отдельного разрешения.