В Москве "компьютерное зрение" поможет быстрее вычислять у больных COVID и рак

Новые технологии используют в больницах и поликлиниках Фото: Shutterstock

Врачи уже не первый год лечат пациентов с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Москва первой из мировых мегаполисов начала внедрять сервисы на базе ИИ в работе медиков.

Несколько лет назад в столице запустили Единый радиологический информационный сервис (ЕРИС ЕМИАС) – облачное хранение медицинских изображений, сделанных в городских больницах и поликлиниках. С помощью технологий компьютерного зрения и искусственного интеллекта врачи стали более точно расшифровывать маммограммы, КТ, МРТ и рентгеновские снимки. Во время пандемии умная техника помогает спасать заражённых коронавирусом.

"Эксперты городского Центра диагностики и телемедицины провели тестирование алгоритмов компьютерного зрения для распознавания признаков поражения легких на КТ-снимках пациентов с подозрением на Covid-19, - сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы. - С мая 2020 года применение этой технологии стало стандартом диагностики коронавирусной пневмонии в столице. Теперь с учетом положительных результатов эксперимента правительство Москвы приняло решение расширить использование программных продуктов на основе компьютерного зрения".

Постановление об этом подписал сегодня, 26 января, мэр Москвы Сергей Собянин.

ЧТО ИЗМЕНИТСЯ

В 2021 году в столице "компьютерное зрение" будут использовать в 10 видах исследований:

- КТ/НДКТ органов грудной клетки – диагностика рака легкого;

- КТ органов грудной клетки – диагностика Covid-19;

- КТ/НДКТ органов грудной клетки – диагностика ишемической болезни сердца, в том числе выявление коронарного кальция, перикардиального жира;

- КТ/НДКТ органов грудной клетки – диагностика эмфиземы;

- КТ головного мозга – диагностика инсультов;

-МРТ головного мозга – диагностика злокачественных новообразований, рассеянного склероза, болезни Альцгеймера;

- МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника – диагностика грыж, протрузий, стеноза;

- ММГ – диагностика рака молочной железы;

- РГ/ФЛГ легких – диагностика злокачественных и инфекционных патологий легкого;

- РГ опорно-двигательного аппарата – диагностика артроза, плоскостопия, переломов конечностей и позвонков.

В ЧЕМ ПОЛЬЗА

Новая технология:

- значительно ускоряет постановку диагноза (до 15 минут с момента проведения исследования);

- повышает точность и своевременность диагноза, в том числе за счет распознавания болезни на максимально ранней стадии;

- снижает количество врачебных ошибок, особенно при нынешней высокой ковидной нагрузке на лучевую службу в медучреждениях столицы.

ЦИФРЫ

Ежедневно ИИ-сервисы в Москве обрабатывают около 20 тысяч маммограмм, КТ-/НДКТ- и рентгеновских снимков.

Всего за время эксперимента с помощью ИИ провели анализ свыше 1,5 миллионов исследований, сделанных в 296 медицинских организациях – больницах, поликлиниках и амбулаторных КТ-центрах.

Сегодня к Единому радиологическому информационному сервису (ЕРИС) подключены 1300 цифровых аппаратов лучевой диагностики городских медучреждений. Это более 80% диагностического оборудования, имеющегося в городе.

В ближайшие годы цифра вырастет до 100%, поскольку аналоговую медтехнику полностью заменят на цифровые модели.