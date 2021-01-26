Яндекс Go предложил мэрии Москвы вакцинировать водителей и курьеров без российских паспортов

Также в своём обращении компания попросила рассмотреть возможность открыть специальный пункт вакцинации для сотрудников партнёров, индивидуальных предпринимателей и самозанятых на базе одного из Центров для водителей и курьеров.

Водители и курьеры контактируют с большим количеством людей, в условиях пандемии их услуги пользуются повышенным спросом, поэтому они входят в перечень приоритетных категорий граждан, которым доступна вакцинация. Однако до сих пор возможность получить вакцину была только у граждан России.

Яндекс.Такси, Яндекс.Еда и Лавка, а также сервис Доставка продолжают оповещать водителей, доставщиков и курьеров, которые выполняют заказы сервисов, о возможности пройти вакцинацию от COVID19. Информация об этом была им разослана через приложения для выполнения заказов, а также опубликована на сайте для партнёров.

Ранее компания продлила до конца 2021 года действие фонда финансовой поддержки водителей и курьеров, которые заболели коронавирусом или оказались на карантине из-за контакта с заболевшими.

Фонд был сформирован в марте 2020 года и позволил организовать пункты дезинфекции для водителей по всей стране, закупать и бесплатно выдавать СИЗ партнерам, а также оказывать финансовую помощь заболевшим водителям и курьерам партнеров. Общая сумма, которую Яндекс.Такси выделил на помощь в борьбе с распространением коронавируса и поддержку партнеров, составила 600 миллионов рублей.