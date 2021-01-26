Лечу, куда хочу: как в Москве взять в аренду самолет от 493 тысяч рублей

Услугу аренды самолета предоставила авиакомпания S7 Airlines

Забронировать личный самолет и лететь только своей компанией, без плачущих детей, храпящих и шумных соседей – теперь реально. Были бы деньги. «КП» выяснила, как работает онлайн-сервис бронирования самолета, и куда можно полететь.

Полететь на футбол или концерт

Стать владельцем личного самолета – мечта многих блогеров, инстаграмных девочек и компаний друзей, которые хотели бы лететь отдельно. Услугу аренды самолета предоставила авиакомпания S7 Airlines. Оказывается, в столице не мало желающих. Идея давать самолет в аренду сформировалась давно, однако именно сегодня возросла ее актуальность – знать, кто рядом в кресле, что все здоровы.

- Полететь вместе с гостями на свадьбу или День рождения, корпоративный выезд, фан-сообщества могут отправиться на матч любимой спортивной команды, концерт – найдется масса поводов, когда было бы удобно иметь в распоряжении собственный пассажирский самолет. Мы постарались сделать сервис максимально доступным. В расчете стоимости учитывается направление, количество пассажиров, класс обслуживания, затраты на топливо и парковку в аэропорту, - рассказали в авиакомпании S7 Airlines.

Полеты по России

Заказать самолет можно в три шага: указать дату, направление и оплатить полет.

- Пока путешественники могут выбрать перелет по России в одну сторону или туда-обратно с вылетом из Москвы или в Москву, позже география сервиса будет расширяться, - рассказали в авиакомпании S7 Airlines.

Вылет будет осуществляться из аэропорта «Домодедово». Для аренды выделили два самолета Airbus A319 Extra Edition, в каждом по 96 мест.

Стоимость перелета фиксированная, и чем больше компания соберется, тем выгоднее лететь каждому пассажиру. Например, полет в Сочи в одну сторону обойдется 1 365 210 рублей. Можно лететь хоть одному, хоть вдвоем, хоть компанией 30, 50, 70, 96 человек. Чем больше людей, тем меньше стоимость билета. Если разделить сумму на 20 человек – 68 260 рублей, если на 65 человек – 21 003 рубля, 96 – 14 220 рублей. Для сравнения билет в Сочи на регулярном рейсе обойдется – 3785 рублей (эконом базовый), 15 675 рублей (эконом плюс).

Вылет будет осуществляться из аэропорта «Домодедово». Для аренды выделили два самолета Airbus A319 Extra Edition, в каждом по 96 мест.

Vip-сервис: шампанское и икра

Перелет ничем не будет отличаться от рейсового – в самолете 24 места в бизнес-классе, 72 места в эконом-классе.

- По умолчанию это обслуживание по стандарту экономического класса, соответственно выбор бизнес-сервиса увеличивает стоимость (на 150 тысяч рублей). Персональные пожелания можно обсудить с представителем авиакомпании, - рассказали в авиакомпании.

В экономе арендованного самолета все же уютнее - увеличенное пространство между креслами. Пассажирам предоставят напитки и злаковые батончики, или сэндвич с курицей (если в пути от 3 до 5 часов).

А как на счет вечеринки? Можно ли заказать шампанское, красную икру и поздравления от пилота?

- Несмотря на то, что самолет полностью выделяется под личный заказ, правила поведения на борту, в первую очередь, регулируются безопасностью полетов, - рассказали в авиакомпании.

- А какие дополнительные услуги можно попросить? – интересуюсь.

- В настоящее время из дополнительных услуг – специальное питание и провоз животных (по общим правилам авиакомпании).

Как забронировать самолет?

1. Перелет. Выбрать направление и даты, класс обслуживания. Оставить заявку нужно не позднее, чем за 5 рабочих дней до вылета.

2. Детали. Свяжется оператор, чтобы подтвердить заявку и уточнить все пожелания.

3. Бронь. Указать данные пассажиров, оплатить.

4. За сутки до перелета все пассажиры получат маршрутные квитанции.

5. В аэропорту нужно пройти обычную регистрацию на рейс, сдать багаж, пройти контроль безопасности.

Как рассчитать стоимость?

В онлайн-калькуляторе можно сделать предварительные расчеты полета (на сайте авиакомпании s7.ru):

- Москва – Иваново (в одну сторону) – перелет 493 020 рублей,

- Москва – Сочи (в одну сторону) - перелет 1 365 210 рублей + бизнес-обслуживание 150 000 рублей,

- Москва – Екатеринбург (в одну сторону) – перелет 1 401 840 рублей,

- Москва-Симферополь-Москва (туда-обратно) – перелет 3 111 588 рублей,

- Москва-Новосибирск-Москва (туда-обратно) – перелет + бизнес обслуживание 4 976 308 рублей.