Можно было спасти: открылась выставка «Миф о Сухаревой башне»

На старинных фото можно увидеть, как вели разбор башни. Фото: Алиса ТИТКО

В столице сейчас не многие объяснят, откуда появилось название Большая Сухаревская площадь, станция метро «Сухаревская». В районе нынешнего Садового кольца два с лишним века был важный символ Москвы – Сухарева башня. В советские годы ее снесли, но память хранят до сих пор - в Центре Гиляровского открыли выставку «Миф о Сухаревой башне».

Сохранившиеся детали Сухаревой башни – капитель колонны, балясина. Фото: Алиса ТИТКО

- Новая выставка в филиале Музея Москвы посвящена 165-летию со дня рождения известного бытописателя Владимира Гиляровского. Выставка получилась созвучной тому, чем занимался краевед Москвы: сохранение образа города в памяти москвичей, - рассказали организаторы.

Сохранились

История Сухаревой башни непростая. Сколько было городских легенд, сколько перестроек. В разное время здесь находились школа математических и навигацких наук, контора Адмиралтейской коллегии, водокачка и Московский коммунальный музей.

Судьбу часов, расположенных на башне, можно узнать на выставке. Фото: Алиса ТИТКО

«Москва перестраивается. Исчезают кривые улички, дома, в которых живали Наташи Ростовы. Срыта Сухарева башня – это жаль. Ее можно было, должно было спасти – перенести», - из дневника дипломата СССР Александры Коллонтай, 1934 год.

Подобные воспоминания об истории строительства и разрушения башни, фотографии и сохраненные детали (балясина, капитель колонны) можно увидеть сейчас в Центре Гиляровского.

Выставка «Миф о Сухаревой башне» продлится до 30 мая. Фото: Алиса ТИТКО

Кураторы выставки напомнили, что Сухареву башню построили еще в 1692 году по указу Петра I. Здание было из красного кирпича в духе московского барокко украшали двуглавый орел и необычные часы с неподвижной стрелкой и вращающимся циферблатом. Сухарева башня была такой же достопримечательностью, как Кремль, как Храм Христа Спасителя.

Исчезла за два месяца

Вокруг башни в конце XVIII века раскинулся знаменитый Сухаревский рынок, где продавали посуду, книги, велосипеды, картины, скульптуры, краденый антиквариат. В книге Владимира Гиляровского «Москва и москвичи» есть целая глава об этом рынке.

- Исстари Сухаревка была местом сбыта краденого. Вор-одиночка тащил сюда под полой «стыренные» вещи, скупщики возили их возами, - писал Владимир Гиляровский.

На Сухаревке можно было найти любой антиквариат. Фото: Алиса ТИТКО

А один случай вообще потрясающий – продавали на Сухаревке за 10 рублей поддельную картину Ильи Репина. Когда ее показали художнику, то он написал «это не Репин». С автографом эту же картину продали уже за 100 рублей.

На выставке нашлось место для мечты – опубликованы проекты тех, кто пытался восстановить башню. Фото: Алиса ТИТКО

Однако в 1934 году был подписан указ снести башню, несмотря на сильное общественное противостояние. Сюда же притянули – транспортные проблемы, в пробках стояли даже трамваи – тогда через ворота Сухаревой башни шли пути.

- После Октябрьской революции Сухарева башня превратилась из символа полковничьей верности императору в символ спекуляции, часто – капиталистического мошенничества. Огромный рынок, похожий на гигантский табор, как место сборища торгашей, и самое слово «Сухаревка» стало обозначением всех и всяческих спекулянтских сделок, в том числе и нелегальных, - писали «Известия», 11 ноября 1934 года.

Первоначальный вид Сухаревской башни (без пристроек) – очень напоминает кремлевские башни. Фото: Алиса ТИТКО

Понадобилось всего два месяца, чтобы Сухареву башню снесли. От нее не осталось и следа. Большинству оказалось все равно, но были люди, которые не могли поверить. Владимир Гиляровский называл башню невестой колокольни Ивана Великого в Кремле.

- Первым делом с нее сняли часы и воспользуются ими для какой-нибудь другой башни, а потом обломали крыльцо, свалили шпиль, разобрали по кирпичикам верхние этажи, - с горечью писал автор.

А может взять и восстановить?

Вопрос построить Сухареву башню поднимался много раз. В 1986 году предложили установить ее на том же месте и проложить туннель по обе стороны фундаментов. Но начать стройку можно было бы только через 25 лет после того, как были бы решены транспортные проблемы на перекрестке. Как видим, прошло уже 35 лет, а Сухарева башня не возродилась.

Но мысли о ее восстановлении еще живы. Тем более Москва имеет пример, когда Храм Христа Спасителя снесли, на его месте построили бассейн, а потом вновь восстановили храм. Возможно, мы когда-то увидим Сухареву башню не только на исторических фотографиях?

Где: Центр Гиляровского, Столешников переулок, 9, стр. 5. Станция метро «Чеховская».

Когда: до 30 мая 2021 года.

Стоимость: 300 рублей.