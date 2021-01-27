Среди задержанных за нападение на машину ФСБ на акции в Москве оказался известный блогер-тиктокер

Тиктокера обвиняют в нападении на автомобиль ФСБ 23 января во время несанкционированного митинга. Фото: Instagram.com

В Москве продолжаются задержания участников несанкционированной акции протеста, которая прошла 23 января. Один из эпизодов связан с агрессивным нападением толпы на автомобиль ФСБ. Напомним, все случилось на Цветном бульваре. Группа людей сначала закидывала автомобиль снежками, после чего не менее пяти человек перешли в атаку. Иномарку они лупили ногами и руками, при этом толпа скандировала «Позор, позор». Как стало известно «КП», среди агрессоров был известный блогер-тиктокер 18-летний Константин Кивевский.

- 26 января он был задержан в доме тиктокеров на территории Москвы, где он проживал с другими блогерами, - сообщил «КП» собственный источник в правоохранительных органах.

Сейчас молодой человек находится в Следственном комитете. Свою вину он отрицает. Однако его уже опознали на многочисленных видеозаписях с места происшествия.

Молодежь на митинге вела себя агрессивно по отношению к стражам порядка. Фото: Иван МАКЕЕВ

- Установлена причастность 18-летнего гражданина к умышленному повреждению служебного автомобиля на Цветном бульваре, - сообщили «КП» в ГСУ СК РФ по Москве.

Уже в ближайшее время блогеру предъявит обвинение по статьям 167 УК РФ «Умышленное повреждение имущества» и 213 УК РФ «Хулиганство». Так что своих подписчиков любитель покривляться на камеру увидит не скоро. Выяснилось, что молодой мужчина вдобавок ко всему еще и косит от армии. Парень нигде не учится и скрывается от призыва.

В ОМОН летели снежки Фото: Иван МАКЕЕВ

В популярной социальной сети TikTok у него более 800 тысяч подписчиков. В своих роликах политических тем он не касался. В день несанкционированной акции протеста видео не выкладывал.

Момент нападения на государственный автомобиль на Цветном бульваре попал на видео. Фото: Кадр видео

- В домах тиктокеров, которых сейчас огромное количество, совершают целый комплекс преступлений. Это и наркотики, и привлечение к различной деятельности несовершеннолетних. Сейчас полиция активно следит за всем, что там происходит, - прокомментировал Алексей Лобарев, член Общественного совета МВД.