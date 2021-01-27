Боец ММА променял спорт на карьеру драгдилера, чтобы обеспечить семью

26-летний Евгений несколько месяцев назад дебютировал в восьмиугольнике профессиональных боёв ММА. Фото: Instagram.com

Евгению (имя изменено - прим. авт.) 26-лет, и несколько месяцев назад парень дебютировал в восьмиугольнике профессиональных боёв ММА. Первый бой принёс Жене победу, а вместе с ней мечты о большом будущем. Молодой человек с детства занимался спортом, успешно участвовал в соревнованиях и получил разряды по боевому самбо, спортивной борьбе, рукопашному бою и смешанным единоборствам. Он не собирался останавливаться на достигнутом, стремился к карьере успешного бойца и много тренировался. Но подстёгивала Женю не только жажда славы, но и другие жизненные обстоятельства. Он вырос не в самом благополучном районе Тюмени, и в жизни мог рассчитывать только на свои силы.

Дела в семье парня шли, мягко говоря, не очень. Несколько лет назад они лишились квартиры, а забота о матери и младшей сестре практически полностью легла на плечи парня. Тогда Женя и решил уехать на заработки в Москву, чтобы помогать близким. Но жизнь в столице быстро дала понять, что одними боями заработать сложно, парню самому нужно было на что-то жить и тренироваться. Молодой человек не сдавался и продолжал искать варианты заработка, вскоре что-то стало получаться, денег стало хватать. Женя даже смог полноценно помогать маме и купить 16-летней сестре телефон и компьютер для дистанционного обучения. Но однажды в дом, который молодой человек арендовал в подмосковной деревне Дютьково, нагрянула полиция.

Pабота о матери и младшей сестре практически полностью легла на плечи Евгения. Фото: СОЦСЕТИ

Оказалось, что правоохранители пришли к нему не просто так, а по наводке и с ордером на обыск. Женя знал, что этот визит закончится для него плохо, но не стал сопротивляться и дал полиции осмотреть своё новое жилище.

— При осмотре в помещении жилого дома был обнаружен полимерный пакет чёрного цвета, в котором находилось наркотическое вещество "мефедрон" массой более 700 грамм.— сообщил источник kp.ru

Кроме пакета с наркотиками полицейские нашли у Евгения целую нарколабораторию: стеклянные колбы, электронные весы, пакеты, мотки изоленты, резиновые перчатки и респираторы, защитные костюмы и канистры с различными химикатами. Парень не стал отпираться и рассказал оперативникам, что всё сделал он сам, а содержимое пакета собирался продавать, делая закладки.

Все подозрительные предметы в доме изъяли и отправили на экспертизу, а на самого Евгения завели уголовное дело и поместили молодого человека в следственный изолятор. О том, что случилось и откуда сын брал деньги, которые присылал семье, его мама узнала только после звонка следователя.

— Он очень добрый и всегда мечтал, чтобы все были счастливы, хотел, чтобы его сестре было не так тяжело, как приходилось ему. Он изо всех сил всегда нам помогал, искал любые способы заработать, — плачет Галина (имя изменено).

Сейчас молодой человек активно сотрудничает со следствием, его обвиняют в незаконном хранении и изготовлении наркотических средств. Наказание для него определит суд, оно зависит от того, удастся ли доказать, что Евгений продавал наркотики. Так же полиции предстоит установить, были ли у спортсмена подельники и кто научил его такому промыслу.