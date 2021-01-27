Собянин: «В Москве создан двойной запас коечного фонда, поэтому часть коронавирусных клиник вернём к обычной работе»

Мэр Москвы Сергей Собянин. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Москва постепенно отменяет ковидные ограничения. С сегодняшнего дня, 27 января, удаленка для 30% сотрудников в офисах из обязательного требования становится рекомендательным. А ночные клубы, бары и рестораны вновь могут работать от заката до рассвета. Раньше для них действовал запрет на обслуживание посетителей с 23.00 до 6.00.

Теперь столичные власти решили перевести некоторые перепрофилированные на лечение COVID-19 городские клиники на обычную работу.

«В целом ситуация в городе постепенно улучшается, - сказал сегодня, 27 января, мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра новой подстанции скорой помощи в многопрофильной клинической больнице в Коммунарке. - Понятно, что надо быть крайне осторожным, соблюдать все меры санитарной безопасности. Все основные подразделения по борьбе с ковидом должны продолжать работать, но часть клиник мы уже будем выводить. Поскольку у нас сегодня практически двойной запас коечного фонда».

По его словам, город постепенно будет освобождаться от действующих в пандемию ограничений.

«Понятно, что эти ослабления могут дать больше напряжения в части распространения COVID-19, но запас коечного фонда, запас работы всей медицинской системы достаточный, чтобы идти с открытыми глазами на эти риски, потому что мы экономику города бесконечно держать закрытой не можем, - отметил мэр. - Это и доходы граждан, и социальное самочувствие, и функционирование города, и, в конечном счете, налоги, которые идут на то же самое здравоохранение. Город должен нормально жить, и при первой возможности мы, конечно, должны ограничения снимать».

ЧТО ПОСТРОИЛИ

Первая очередь многопрофильной клинической больницы в Коммунарке открылась в 2019 году. Это современный медицинский центр - около 80 тысяч квадратных метров. С первых дней пандемии его запустили как ковидный госпиталь - первый в России и самый мощный. Строительство здесь продолжается до сих пор. Сейчас возводят вторую очередь медицинского центра в Коммунарке. Это еще около 80 тысяч квадратных метров. Корпуса рассчитаны на детское здравоохранение. Это роддом, перинатальный центр, детская больница и детская инфекционная больница, дефицит коек в которых в городе достаточно ощутим.

Кроме того, по просьбам местных жителей в поликлинике откроется новый амбулаторный центр.

Рядом уже построена и начнёт работать в ближайшее время 2-этажное здание подстанции скорой помощи. Большую часть первого этажа занимает гараж на 6 машин, оснащённый современными системами обеззараживания автомобилей скорой помощи. Здесь же находятся кабинеты амбулаторного приёма пациентов и предрейсовых осмотров водителей, комнаты хранения медикаментов, сбора и обеззараживания медицинских отходов.

В здании есть места для отдыха персонала и учебные классы. На этой подстанции будут работать восемь круглосуточных бригад скорой медицинской помощи, включая профильные, специализированные, детские бригады. То есть горожане смогут получить всю необходимую помощь.