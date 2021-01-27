В Москве автоматически продлили субсидии на квартплату до 1 апреля

Субсидию в Москве получают семьи, которые тратят на «коммуналку» более 10% от совокупного дохода. Фото: Мария ЛЕНЦ

Москвичам вновь упростили оформление субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). Напомним, такое решение из-за ситуации с коронавирусом утвердило правительство России.

«Жителям столицы не нужно подавать заявление, чтобы продолжать получать субсидии на квартплату, срок предоставления которых истекает до 1 апреля 2021 года, - сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. - Ранее из-за пандемии выплаты автоматически продлевались до конца 2020 года. Теперь эта мера социальной поддержки вновь действует».

По его словам, субсидию в городе получают семьи, которые тратят на «коммуналку» более 10% от совокупного дохода.

«Выплаты обычно предоставляются на шесть месяцев, потом заявителю нужно предъявлять документы об отсутствии задолженностей и подтвердить уровень доходов семьи, - объяснил заммэра. - С 1 января 2021 процедура оформления субсидии упростилась. Необходимую для ее продления информацию госорганы теперь получают через систему межведомственного электронного взаимодействия. Поэтому после отмены автоматического продления, то есть после 1 апреля этого года, получателю субсидии нужно будет только вовремя подавать заявление».

ЦИФРА

Более 1 миллиона москвичей пользуются сегодня субсидией на квартплату. Из них свыше 80% - пенсионеры.

ПОЛЕЗНЫЙ АДРЕС

Узнать, положена ли вам скидка на «коммуналку», можно на сайте городского центра жилищных субсидий (ГЦЖС) .