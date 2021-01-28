Реконструкция Большого Каменного моста в Москве: Для пешеходов открыли тротуар на обновлённой половине дороги

Масштабный ремонт сооружения стартовал в июле 2020-го. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Большой Каменный мост в центре столицы постепенно преображается. Напомним, масштабный ремонт сооружения стартовал в июле 2020-го. Меньше чем за полгода досрочно обновили первую половину моста и запустили на ней движение. Но поехали только машины. А «безлошадникам» пришлось ещё ждать, пока приведут в порядок тротуар. Его открыли сегодня, 28 января.

«Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили обустройство тротуара на отремонтированной части Большого Каменного моста, - сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. - Пешеходную зону на противоположной стороне сооружения закрываем на ремонт».

По его словам, монтаж конструкций не прекращался даже в сильные морозы. Сборку деталей моста проводили внутри специальных шатров, соблюдая технологии производства. Во временных укрытиях создали все условия для работы с бетоном, на который крепится основание ограждения.

ЧТО СДЕЛАЛИ

На отремонтированном тротуаре:

- обновили около 80 метров гранитного парапета;

- поставили 20 современных опор освещения;

- смонтировали 400 метров отреставрированного чугунного ограждения.

А ДАЛЬШЕ?

Сейчас пешеходы и водители могут свободно передвигаться только по обновлённой половине Большого Каменного моста. А на второй, закрытой, день и ночь кипит работа.

Специалисты проводят сложнейшую замену несущих балок руслового пролета, на которые опирается железобетонная плита проезжей части и тротуара.

Кроме этого, сейчас идёт поэтапная реставрация чугунного ограждения и гранитной облицовки, восстановление наружных дверных проемов и дубовых витражей в нижней части сооружения.

«Большой Каменный мост не ремонтировался с момента постройки в 1938 году, теперь его фактически пересоберут заново, - отметил заммэра. - При этом сооружение продолжает работать и закрывать его полностью нам не придётся».

После капремонта увеличится несущая способность моста, что значительно повысит срок службы и позволит реже обновлять конструкции. Все работы на Большом Каменном мосту планируют завершить в этом году.