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Общество

Пить можно дольше. Но стало ли веселее?

Первый вечер после снятия ограничений наш корреспондент решил провести в любимых барах
Иван МАКЕЕВ
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С сегодняшней ночи барам и ресторанам можно работать до шести утра

С сегодняшней ночи барам и ресторанам можно работать до шести утра

Фото: Иван МАКЕЕВ

Утром была радость. Мэр Сергей Собянин объявил что с сегодняшнего дня барам, ресторанам, и другим развлекательным заведениям можно работать после одиннадцати вечера. И до утра! Правда с соблюдением дистанции и норм заполнения заведения. Предыдущая съёмка проходила как раз недалеко от моего любимого бара. Грех упускать возможность в рабочее время пройтись по питейным заведениям.

Легендарный Гиннесс наливают как и прежде.

Легендарный Гиннесс наливают как и прежде.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В баре "Белфаст" обычно не протолкнуться. Играет бодрая ирландская музыка, официантки снуют между столов с проворностью лесных эльфов, а Гиннесс льется рекой. Но не сегодня. Тишина. Лишь несколько человек сидят за столиками. И даже "люстра" из элементов женского гардероба не радует глаз.

Даже "люстра" из элементов женского гардероба не радует посетителей.

Даже "люстра" из элементов женского гардероба не радует посетителей.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Следующая точка маршрута совсем рядом - улица Пятницкая. Само название несёт в себе дух разгульного веселья. Но и тут, по местным меркам, тишина. Прогуливаются влюбленные парочки, спешат такси. Но никакого праздника. Может, потому что сегодня среда и негоже пить в середине недели?

Раньше здесь царило безудержное веселье.

Раньше здесь царило безудержное веселье.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Все знают о легендарных дворах-колодцах в Санкт-Петербурге. Но в Москве... В Москве они тоже есть, надо только знать где искать. А попадая в них - можно пропасть. Каждое окно манит неоновой вывеской, за любой из дверей - огромное количество сортов вкуснейшего пива. Тут рады каждому и наливают до краев. Праздник среди недели, что может быть лучше?!

Пятницкая практически пустая.

Пятницкая практически пустая.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Двор-колодец на Тверской.

Двор-колодец на Тверской.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Последняя точка маршрута - Патрики. Место о котором слышали все. Лучшие рестораны, дорогие магазины и машины стоимостью "как квартира". Здесь не хочется торопиться. Расслабиться на лавочке возле ресторана, поговорить о высоком. Но время позднее и пора по домам. И объятия на прощание.

Наливают до краев.

Наливают до краев.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Когда нет посетителей где-то грустит один плюшевый мишка.

Когда нет посетителей где-то грустит один плюшевый мишка.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Неспешные разговоры на Патриарших.

Неспешные разговоры на Патриарших.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Витрины бутиков манят светом и отпугивают ценами.

Витрины бутиков манят светом и отпугивают ценами.

Фото: Иван МАКЕЕВ

На Патриарших тихо.

На Патриарших тихо.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Объятия на прощание

Объятия на прощание

Фото: Иван МАКЕЕВ

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