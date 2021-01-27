Пить можно дольше. Но стало ли веселее?

С сегодняшней ночи барам и ресторанам можно работать до шести утра Фото: Иван МАКЕЕВ

Утром была радость. Мэр Сергей Собянин объявил что с сегодняшнего дня барам, ресторанам, и другим развлекательным заведениям можно работать после одиннадцати вечера. И до утра! Правда с соблюдением дистанции и норм заполнения заведения. Предыдущая съёмка проходила как раз недалеко от моего любимого бара. Грех упускать возможность в рабочее время пройтись по питейным заведениям.

Легендарный Гиннесс наливают как и прежде. Фото: Иван МАКЕЕВ

В баре "Белфаст" обычно не протолкнуться. Играет бодрая ирландская музыка, официантки снуют между столов с проворностью лесных эльфов, а Гиннесс льется рекой. Но не сегодня. Тишина. Лишь несколько человек сидят за столиками. И даже "люстра" из элементов женского гардероба не радует глаз.

Даже "люстра" из элементов женского гардероба не радует посетителей. Фото: Иван МАКЕЕВ

Следующая точка маршрута совсем рядом - улица Пятницкая. Само название несёт в себе дух разгульного веселья. Но и тут, по местным меркам, тишина. Прогуливаются влюбленные парочки, спешат такси. Но никакого праздника. Может, потому что сегодня среда и негоже пить в середине недели?

Раньше здесь царило безудержное веселье. Фото: Иван МАКЕЕВ

Все знают о легендарных дворах-колодцах в Санкт-Петербурге. Но в Москве... В Москве они тоже есть, надо только знать где искать. А попадая в них - можно пропасть. Каждое окно манит неоновой вывеской, за любой из дверей - огромное количество сортов вкуснейшего пива. Тут рады каждому и наливают до краев. Праздник среди недели, что может быть лучше?!

Пятницкая практически пустая. Фото: Иван МАКЕЕВ

Двор-колодец на Тверской. Фото: Иван МАКЕЕВ

Последняя точка маршрута - Патрики. Место о котором слышали все. Лучшие рестораны, дорогие магазины и машины стоимостью "как квартира". Здесь не хочется торопиться. Расслабиться на лавочке возле ресторана, поговорить о высоком. Но время позднее и пора по домам. И объятия на прощание.

Наливают до краев. Фото: Иван МАКЕЕВ

Когда нет посетителей где-то грустит один плюшевый мишка. Фото: Иван МАКЕЕВ

Неспешные разговоры на Патриарших. Фото: Иван МАКЕЕВ

Витрины бутиков манят светом и отпугивают ценами. Фото: Иван МАКЕЕВ

На Патриарших тихо. Фото: Иван МАКЕЕВ