Идем на шопинг и за прививкой от коронавируса

Автор фото: Анна МИХАЙЛОВА

Сегодня сделать прививку от COVID в Москве можно не только в одном из 100 пунктов при районных поликлиниках, но и в мобильных кабинетах вакцинации в общественных местах, в том числе в торговых центрах (адреса - на портале мэра mos.ru).

Один из них с 20 января работает во флагманском офисе «Мои *Документы*» ЦАО в «Афимолл Сити». Удобно, согласитесь, пришёл на шопинг или по делам, сразу ещё и привился. Тем более, что об этом напоминают посетителям и с помощью специальных указателей, и по громкой связи.

- Правительство Москвы проводит бесплатную вакцинацию от коронавирусной инфекции на первом этаже комплекса, - раздаётся по всему огромному зданию. - Берегите себя и будьте здоровы.

ПРОЦЕДУРЫ ПО ВСЕМ ПРАВИЛАМ

Перед входом в центр госуслуг в «Афимолле» жизнь кипит. Людей много - в ожидании прививки сидят, стоят, прогуливаются или коротают время в соседних кафешках.

- Как вы себя чувствуете? Надеюсь, что хорошо, - около стойки информации каждого вошедшего в встречает добродушный робот с огромными глазами и милой улыбкой. - Не забывайте заботиться о своём здоровье.

Девушка в меховой куртке от неожиданности замерла перед «железным человеком». Через секунду заулыбалась, достала мобильник и устроила роботу фотосессию. А он и рад стараться! Сразу пригласил красавицу, нет, не на свидание, а на экспресс-обследование самочувствия. Этот парень - настоящий эксперт-диагност. За несколько минут измерит у вас температуру, давление, пульс, уровень кислорода и глюкозы в крови.

Кстати, везде участников вакцинации грамотно и дотошно проверяют перед уколом профессиональные медики. В мобильном пункте в «Афимолле» работают врачи из городской поликлиники № 68.

- Знаете, что непосредственно до и после прививки нельзя пить, курить? - с очередным пациентом беседует Татьяна Ляшко, врач-терапевт. - Если у вас окажется сейчас температура выше 37 градусов, то укол придётся временно отложить. Придёте к нам после улучшения самочувствия.

В кабинете - чистота, порядок, вся необходимая техника, по всем правилам безопасности. Дважды в день в медпункте проводят кварцевание воздуха - с 13.30 до 14.00 и с 17.30 до 18.00. В это время пациентам придётся подождать.

- Кабинет здоровья у нас и раньше работал, но теперь его дополнительно оснастили морозильным оборудованием для хранения вакцины от COVID, - рассказывает руководитель флагманского офиса «Мои *Документы*» ЦАО Михаил Жиганов. - Для удобства участников вакцинации мы нанесли специальную разметку и напольную навигацию. Люди видят, куда им идти на прививку. К тому же наши сотрудники всегда встретят, подскажут, помогут. Все потоки посетителей разделены, никто никому не мешает.

«ПОСЛЕ УКОЛА НАПИШУ ПОСТ В СОЦСЕТЯХ»

Около прививочного кабинета в «Афимолле» тоже много народа. Одни заполняют анкеты и подписывают добровольное согласие на процедуру. Другие - ждут вызова к врачу на медосмотр и прививку. Остальным уже сделали укол и попросили полчаса посидеть для наблюдения за самочувствием.

Автор фото: Анна МИХАЙЛОВА

- Не больно было? - спрашиваю у привитой дамы, увлечённой по всему видно интересной книгой с названием «Мои старинные подруги».

- Никаких ощущений, все прекрасно, сижу, читаю, - улыбается пенсионерка Антонина Юрьевна, 68 лет. - На второй укол вернусь сюда в середине февраля. Живу в районе ЗИЛа, удобно доехала до «Афимолла» на МЦК. Моя невестка уже сделала прививку от коронавируса и мне посоветовала обратиться именно к *выездной бригаде вакцинации*. Я хочу защитить себя от инфекции. Конечно, думаю и о других, ведь чем больше людей привьётся, тем быстрее мы сможем ходить без масок, жить, как раньше, до пандемии. Считаю, прививка всем нужна. От гриппа ведь мы делаем вакцину, так и от ковида надо так же обезопаситься.

- Люди стали ответственнее относятся к своему здоровью, - замечают врачи медпункта. - Меньше курят, от алкоголя тоже стараются отказаться, даже в конфетах или выпечке, и особенно следят за этим перед прививкой. Многие хотят, чтобы ограничения скорее отменили. Наша отечественная вакцина первая, по сути, идеальная, ведь она двухкомпонентная. Второй укол через 21 день напоминает организму о защите от вируса.

Желающих получить препарат меньше не становится. Врачам некогда расслабиться.

- Уверен, что вакцина надежная, хочу защититься от ковида, - поделился Александр, самозанятый, видеооператор, 39 лет. - Обидно было бы заболеть, когда уже есть возможность привиться. Всем надоели ограничения, надеюсь, скоро мы сможем опять путешествовать, отдыхать, жить нормальной жизнью. Постараюсь рассказать о своей прививке большинству людей. Опубликую пост об этом в соцсетях на своей странице в инстаграме.

ПАНДЕМИЯ САМА НЕ ПРОЙДЁТ

Жители понимают важность вакцинации как для себя лично, для своей безопасности, так и для города в целом для снятия ограничений.

- Я работаю руководителем кадрового департамента одной из компаний здесь же, в башне «Сити», - говорит Екатерина, 45 лет. - В обеденный перерыв пришла сюда в центр госуслуг, сделала первый укол. Все очень удобно, быстро, чётко. В нашем коллективе уже многие поучаствовали в вакцинации от ковида. У нас нет никакой обязаловки или санкций. Все осознают, что единственный способ справиться с инфекцией - это прививка. В моей семье я первая получила вакцину. Теперь и мои близкие тоже хотят привиться.

- Пандемия сама не пройдёт, - уверен системный администратор Илья, 33 года. - Надо делать прививку и возвращаться уже к нормальной жизни. Первый укол я нормально перенёс.

Судя по активности в «Афимолле» и в других общественных местах, многие жители, как Илья, предпочитают не ждать, а действовать и бороться с пандемией.

НА ЗАМЕТКУ

Адреса *работы выездных бригад* вакцинации в столице и график их работы - на портале мэра Москвы (https://www.mos.ru/city/projects/covid-19/privivka/#rec270132618).

Сюда можно прийти ежедневно с 10.00 до 21.00 в порядке живой очереди, без предварительной записи.

С собой необходимо взять паспорт и полис ОМC (при наличии).

Вся процедура занимает около 40 минут:

- 10 - 15 минут - на медицинский осмотр и саму вакцинацию;

- 30 минут - поствакцинальный осмотр.

Прививка делается дважды, поэтому через три недели после первой инъекции нужно вернуться сюда же за вторым компонентом вакцины. На эту процедуру пациента записывают сразу в день первой прививки. Дату и время назначит врач, согласовав их с пациентом.