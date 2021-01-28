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Общество

Мигрантка из Таджикистана оставила новорожденного на крыльце православного детдома

Против малыша был ее новый ухажер
Андрей АБРАМОВАндрей АБРАМОВ
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Уголовного дела пока нет. Если ребенок здоров, тогда, вероятно, возбудят дело за оставление в опасности.

Уголовного дела пока нет. Если ребенок здоров, тогда, вероятно, возбудят дело за оставление в опасности.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Днем 27 января дворник православного детдома «Павлин», что расположен неподалеку от парка «Дубки», нашел кулек. В одеяло был завернут малыш, сверток лежал на крыльце. На вид мальчику не старше трех месяцев, смуглый и темноволосый.

Директриса детдома позвонила в полицию. Пока наряд ехал на место, на пороге учреждения объявилась мать-кукушка.

— Ее зовут Ферузахон, 22 года. В Москву она приехала из Таджикистана. Расплакалась и рассказала полицейским, что накануне она уже была здесь. Прямо сказала руководству: хочу отдать малыша. Потому что новый парень женщины не хочет с ним жить, — сообщил kp.ru источник в правоохранительных органах.

Ребенка не приняли: учреждение опекает отказников с трех лет, а грудничка нужно отдавать в дом ребенка. Ферузахон ушла, а на следующий день вернулась и оставила сына на крыльца.

— Сейчас ребенок в больнице, врачи следят за состоянием его здоровья. Будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, дана оценка соблюдению требований законодательства о несовершеннолетних, а также действиям родителей по исполнению ими своих обязанностей по заботе о здоровье и развитии малолетнего, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

Уголовного дела пока нет. Если ребенок здоров, тогда, вероятно, возбудят дело за оставление в опасности. По статье грозит до одного года колонии. Если же малыш окажется истощен и выяснится, что с родительница плохо с ним обращалась, то это могут расценить как неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Здесь санкция строже: до трех лет лишения свободы.

ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ