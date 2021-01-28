Губернатор Подмосковья рассказал, когда в области снимут ограничения из-за ковида

Губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Москва постепенно снимает ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса. На днях, например, ресторанам и клубам вновь разрешили работать в ночное время. Тем временем, губернатор соседней со столицей Московской области Андрей Воробьёв прокомментировал журналистам, когда подобное снятие некоторых ограничений может случиться в Подмосковье.

По словам Воробьёва, это зависит от динамики ежедневного прироста заболевших.

- Судя по снижающейся динамике, мы, как только увидим меньше 900 случаев в день, по сути, отменим все ограничения, - рассказал губернатор Подмосковья в эфире канала «Россия 24».

К слову, за последние сутки в области диагноз «коронавирус» подтвердили у 939 человек. А еще двумя днями ранее эта цифра превышала 1100. При этом специалисты отмечают, что в течение последних двух недель ежедневное число выздоровевших обычно превышает число заболевших.

С начала пандемии в Московской области ковидом заболели 189 тысяч человек. 149 тысяч из них уже выздоровели. 3,6 тысячи пациентов скончались.

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