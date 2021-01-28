Новое исследование ученых доказало безопасность сетей 5G для здоровья человека

Безопасность сетей нового поколения сотовой связи 5G для здоровья человека проверили ученые российского НИИМТ им. Измерова. Эксперты измерили уровень электромагнитного излучения сотовой связи в разных районах Москвы, чтобы определить, как оно влияет на горожан. Вопрос о том, не вредно ли мобильное излучение для людей, не раз обсуждали ученые и СМИ во всем мире. Исследование московских экспертов ставит окончательную точку в этом споре: сотовые сети, в том числе 5G, абсолютно безопасны для человека.

Связь 5G в столице пока работает в тестовом режиме. Сотовые сети пятого поколения тестируют в пилотных зонах – на небольших участках, где установлены вышки с 5G-оборудованием. Такие пилотные зоны есть на Тверской улице, на ВДНХ, Воробьевых горах, в инновационном центре «Сколково» и в нескольких других районах столицы. Планируется, что коммерческий запуск 5G в Москве начнется в 2022-2023 годах.

Специалисты НИИМТ им. Измерова в течение пяти месяцев измеряли уровень электромагнитных полей в шести микрорайонах Москвы, проверяя стандарты связи 2G-4G, а также в пилотных зонах 5G. Замеры делали днём и вечером. Ученые определяли, как каждый стандарт связи сказывается на общем электромагнитном излучении Москвы. После нескольких месяцев измерений исследователи установили: связь 5G полностью безопасна для горожан. При этом эксперты подчеркивают: отечественные нормативы – одни из самых жестких в мире.

- В России одни их самых строгих в мире санитарных требований по излучению - почти в 100 раз жестче, чем в большинстве европейских стран, - прокомментировал итоги исследования доктор биологических наук, заведующий лабораторией электромагнитных полей НИИМТ им. Измерова Сергей Перов. - Измерения, которые мы провели, показали, что электромагнитное поле, создаваемое от работы существующих базовых станций, зачастую приближается как раз к принятым в России стандартам. Исследование показало, что уровень электромагнитного поля по-прежнему останется на безопасном уровне.

Результаты исследования ученые направили в Минздрав и Роспотребнадзор.